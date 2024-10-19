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Ночью враг атаковал Украину ударными дронами: где гремели взрывы

Ночью враг атаковал Украину ударными дронами: где гремели взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Pexels

Ночью в столице было шумно от звуков взрывов.

В ночь на 19 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Сильной атаке подвергся Киев.

Взрывы, в частности, раздались:

  • Шостка (Сyмщина);

  • Умань (Черкасщина);

  • Чернигов;

  • Кривой Рог;

  • Черкасщина;

  • Черкассы/р-н;

  • Пригород Киева;

  • Киев;

  • Днепропетровщина/Полтавщина, Житомирщина.

Как сообщалось, накануне РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БПЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов.

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