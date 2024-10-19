Ночью враг атаковал Украину ударными дронами: где гремели взрывы

Ночью в столице было шумно от звуков взрывов.

В ночь на 19 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.

В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.

Сильной атаке подвергся Киев.

Взрывы, в частности, раздались:

Шостка (Сyмщина);

Умань (Черкасщина);

Чернигов;

Кривой Рог;

Черкасщина;

Черкассы/р-н;

Пригород Киева;

Киев;

Днепропетровщина/Полтавщина, Житомирщина.

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Как сообщалось, накануне РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БПЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов.

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