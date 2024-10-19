Ночью враг атаковал Украину ударными дронами: где гремели взрывы

Ночью в столице было шумно от звуков взрывов.
В ночь на 19 октября 2024 года вражеские дроны двигались по воздушному пространству Украины.
В ряде регионов была объявлена воздушная тревога и работали силы ПВО.
Взрывы, в частности, раздались:
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Шостка (Сyмщина);
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Умань (Черкасщина);
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Чернигов;
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Кривой Рог;
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Черкасщина;
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Черкассы/р-н;
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Пригород Киева;
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Киев;
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Днепропетровщина/Полтавщина, Житомирщина.
Как сообщалось, накануне РФ атаковала Украину "Шахедами" и неизвестными БПЛА. Силы ПВО сбили 80 вражеских дронов.
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