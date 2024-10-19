Астрологический прогноз на 19 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: для новых начинаний день не подходит – их результат будет совсем не тем, на который человек рассчитывал, приступая к ним.
Символ дня: Зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому принимать меры нужно тс появлением первых симптомов.
Питание дня: необходимо отказаться от любой пищи.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: необходимо остерегаться порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать совет относительно того, как излечиться от серьезной болезни
Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками.
Цитата дня: «Человек перестает мыслить, когда перестает читать» (Дени Дидро).
Читайте также: