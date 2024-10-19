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Астрологический прогноз на 19 октября

Астрологический прогноз на 19 октября

Зеркало - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: для новых начинаний день не подходит – их результат будет совсем не тем, на который человек рассчитывал, приступая к ним.  

Символ дня: Зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: агат, аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может затянуться, поэтому принимать меры нужно тс появлением первых симптомов.

Питание дня: необходимо отказаться от любой пищи.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: необходимо остерегаться порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать совет относительно того, как излечиться от серьезной болезни

Табу дня: нельзя злоупотреблять вредными привычками. 

Цитата дня: «Человек перестает мыслить, когда перестает читать» (Дени Дидро).

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