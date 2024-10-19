Астрологічний прогноз на 19 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: для нових починань день не підходить — їхній результат буде зовсім не тим, на який людина розраховувала, стаючи до них.

Символ дня: Дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: агат, аметист.

За якусь частину тіла відповідає: нирки, шкіра.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може затягтися, тому вживати заходів потрібно з появою перших симптомів.

Харчування дня: необхідно відмовитись від будь-якої їжі.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись категорично.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: необхідно остерігатися пороблення та пристріту.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть дати пораду щодо того, як вилікуватися від серйозної хвороби

Табу дня: не можна зловживати шкідливими звичками.

Цитата дня: «Людина припиняє мислити, коли припиняє читати» (Дені Дідро).

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