Конец войны в Украине может привести к разным последствиям в зависимости от условий, на которых она завершится.

Такое мнение высказал УП журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин.

"Конец войны может стать как триумфом, так и катастрофой для Украины. Все упирается в условия, на которых она завершится. Если бы украинская армия ежедневно увольняла несколько населенных пунктов, вряд ли бы в нашей стране был запрос на замораживание боевых действий. А потому есть сомнения, что Кремль в разгар своего наступления готов начинать переговоры с Киевом о чем бы то ни было, кроме нашей капитуляции."

По его словам, к концу третьего года полномасштабной войны в Украине сформировались две отдельные реальности, которые не пересекаются. На линии фронта армия держит периметр, где продолжаются боевые действия. Военнослужащие рискуют своей жизнью, сталкиваясь с разлукой, бытовыми трудностями и высокими ставками на ошибку. В то же время, для большинства населения война перестала быть экзистенциальной угрозой.

Казарин отметил, что украинский тыл живет "в декорациях войны". Несмотря на риски, такие как прилеты ракет, вероятность погибнуть меньше, чем в ДТП. Война стала фоном для жизни: она рядом, но не влияет на повседневность. Так что единственным ощутимым нарушением нормальности для гражданских является встреча с ТЦК.

Он рассказал, что с начала вторжения государственный аппарат в Украине избрал роль "успокаивающего", обещая гражданам скорое завершение войны и представляя ее как исправленную случайность. По мнению Казарина, эта стратегия вызвала безразличие у населения к реальным последствиям войны.

Военнослужащий выразил мнение, что люди перестали замечать войну, воспринимая патрули ТЦК как нечто случайное, надеясь на экономические "ковчеги". Он подчеркнул, что власти считают свои коммуникации сильной стороной, но допустили серьезные ошибки, транслируя войну как нечто временное. В результате этого военные, призывающие к действиям, остаются неуслышанными, а их прогнозы не воспринимаются серьезно.

Казарин также отметил, что Россия четко определила свои приоритеты, перестраивая страну на военные рельсы и адаптируя экономику к затяжному конфликту, стремясь, чтобы украинцы не воспринимали войну в категориях "или мы или они".

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