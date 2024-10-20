Вручение повесток по почте: юристы объяснили, как это происходит

Повестки, отправленные по почте, могут быть вручены только военнообязанному и не передаются другим членам семьи.

С 18 июля 2024 года работники территориальных центров комплектования (ТЦК) получили право рассылать повестки военнообязанным по почте. На середину октября Министерство обороны, используя Реестр военнообязанных, подготовило уже более 70 тысяч повесток, которые будут отправлены через "Укрпочту".

Об этом рассказали в "Юридической сотне"

Процесс вручения повесток по почте

Повестки, а также другие документы о вызове в ТЦК, отправляются заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении. Письма с обязательной пометкой "Повестка ТЦК" должны быть вручены лично адресату. Эти письма не могут быть переданы другим совершеннолетним членам семьи, проживающим вместе с военнообязанным.

Если военнообязанный не находится по указанному адресу, работник почты обязан:

проинформировать адресата по имеющемуся номеру телефона;

оставить сообщение в абонентском почтовом ящике о поступлении заказного письма.

Если в течение 3 рабочих дней после информирования военнообязанный не появится для получения письма, работник почты делает отметку "Адресат отсутствует", подписывается и ставит отпечаток почтового устройства. Письмо возвращается отправителю (ТЦК) на следующий рабочий день.

Особенности вручения повесток и отказ от получения

Часть правил для вручения судебных повесток теперь распространяется и на повестки ТЦК. В частности:

при получении рекомендованного письма с пометкой "Повестка ТЦК" получатель должен подтвердить это своей подписью, указав фамилию и инициалы;

информация о вручении не позднее следующего рабочего дня возвращается отправителю;

в случае отказа военнообязанного подписать документ, работник почты делает отметку "Адресат отказался" и возвращает письмо в ТЦК.

Отсутствие права на продление срока хранения или переадресацию

Согласно новым правилам, рекомендованные письма с пометкой "Повестка ТЦК" не подлежат продлению срока хранения или переадресации. Военнообязанный также не имеет права отказаться от получения такой почтовой отправки.

Напомним, президент Владимир Зеленский 18 октября во время телемарафона сообщил, что в Украине пока не предусмотрена мобилизация с 18 лет. Он также отметил, что международные партнеры хотят понижения мобилизационного возраста.

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