План победы и вступление в НАТО: готовы ли США и Германия снять свое вето — интервью с офицером спецназа США

США не будут возражать о вступлении Украины в НАТО, если на выборах в США 5 ноября победит Камала Гаррис. Об этом написала французская Le Monde сразу после прощального визита Джо Байдена в Германию в пятницу, 18 октября.

Вообще-то этот визит должен был состояться еще 12 октября. Как и первый почти за три года "Рамштайн" в Германии на уровне лидеров государств и встреча "четырех" — Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Кира Стармера — где должны были обсудить судьбу дальнейшей помощи Украине. Особенно на случай второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом.

Но из-за урагана "Мильтон" во Флориде и жесткой предвыборной борьбы в США, ведь республиканцы и лично Трамп используют тему войны России против Украины, чтобы критиковать Администрацию Байдена-Харрис, визит Джо Байдена в Германию, на который в Украине возлагали большие надежды, перенесли на неделю позже. "Рамштайн" под председательством Байдена состоится онлайн в ноябре, наверное, уже после выборов в США. А встреча "четверки" — США, Германии, Франции и Британии — во время визита Байдена в Германию таки состоялась, но была на удивление закрытой.

В итоговых заявлениях лидеры уклонились от ответа на вопрос о членстве Украины в НАТО. А по снятию ограничений на удары Украиной западным дальнобойным оружием в глубине территории России Джо Байден ответил, что "сейчас консенсуса нет". Очевидно, разрешение будет предоставлено уже после выборов в США 5 ноября. Но, что более важно, по информации французской газеты Le Monde, США готовы снять свое вето на приглашение Украины в НАТО, если следующим американским президентом станет Камала Харрис.

ТСН.ua уже неоднократно писал, что вопрос вступления Украины в Альянс был личной "красной линией" для Байдена. По словам украинских дипломатов, он считал, что даже приглашение Украины в НАТО спровоцирует начало Третьей мировой. Но, сразу после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов в пользу вице-президентки Камалы Харрис, в американских и украинских дипломатических и экспертных кругах начали обсуждать "наследие" Байдена — снятие США своего вето на членство Украины в НАТО, о чем и написала Le Monde.

И эта информация нашла частичное подтверждение во время визита министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро в Украину в субботу, 19 октября. По его словам, Париж открыт для приглашения Украины вступить в НАТО, и это тот вопрос, который Франция обсуждает с партнерами. Барро также добавил, что поддерживает предложенный президентом Зеленским План победы, первый пункт которого и предусматривает приглашение Украины в Альянс сейчас, с фактическим членством после окончания войны.

Действительно ли в США поддерживают приглашение Украины в НАТО и План победы, который на этой неделе публично представил президент Зеленский? ТСН.ua спросил об этом у доктора Лиама Коллинза, старшего научного сотрудника New America, карьерного офицера спецназа, прослужившего в армии США 27 лет, а в 2016-2018 годах работавшего исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине.

– В среду, 16 октября, президент Зеленский публично представил План победы Украины, состоящий из 5 пунктов. Однако, похоже, США и ЕС отнеслись к нему скептически, особенно к приглашению Украины в НАТО уже сейчас.

- Я бы согласился, что НАТО ни в коем случае не собирается предложить членство в Украине, и точно не тогда, когда Украина находится в состоянии войны. Если бы это и случилось, то не во время войны, и не тогда, когда Украина не контролирует всю свою территорию.

- Хорошо, тогда какова вероятность, что Запад увеличит военную поддержку Украины и предоставит нам больше оружия?

– Я пессимистично смотрю на то, что мы увидим увеличение военной поддержки Украины. Думаю, что вероятно, так это увидеть продолжение текущего уровня помощи и поддержки. Я бы ожидал увеличения только в том случае, если какие-либо действия России побуждают западные страны увеличить поддержку Украины.

- Во время визита в Германию в пятницу, 18 октября, президент Байден сказал, что "сейчас нет консенсуса" по поводу предоставления разрешения ВСУ на удары в глубине территории России. Однако План победы Украины как раз это предусматривает.

- Никогда не было смысла стесняться говорить, что Запад препятствовал Украине наносить удары по России. Это означало бы, что 100% расходов и разрушений на войне было нанесено на русской земле. Исследуя войны, я не помню, чтобы нация получала помощь с такими необоснованными и нелогичными ограничениями. Вероятно, это произошло из-за того, что США сами себя сдерживали, опасаясь, что это предотвратит какую-то эскалацию со стороны России. Однако через месяц (полномасштабной – ред.) войны стало понятно, что Россия не имеет возможности к эскалации.

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Им понадобилось 11 месяцев, чтобы захватить тактически незначительный город Бахмут, бросив на него все, что у них было. Поэтому Россия просто ничего не может сделать для эскалации (спойлер: Россия не будет использовать ядерное оружие). Постепенно (с продолжением полномасштабной войны – ред.) вы видели, что эти ограничения смягчаются. Поэтому я надеюсь, что вы увидите все больше и больше атак и глубоких ударов по территории России. Она будет продолжать вести войну до тех пор, пока не сочтет, что цена войны превышает выгоды. Приступы на российскую территорию увеличивают расходы и помогают изменить баланс (в пользу Украины – ред.).

– Третий пункт Плана победы предусматривает размещение в Украине комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания. Первое, что пришло мне в голову, — это американские ракеты "Томагавк" (дальностью до 5,5 тыс км — ред.) в Германии.

- Это может быть полезно для стран НАТО, но не делает абсолютно ничего для сдерживания российской агрессии, направленной против стран, не входящих в НАТО. США и другие страны развернули свои войска в странах Балтии еще до 2022 года в рамках своей миссии Усиленного передового присутствия в Европе, специально целью сдерживать российскую агрессию. Но ей не удалось сдержать вторжение России в Украину в 2022 году.

Это доказательство того, что у этих сил нет средств для сдерживания стран, не входящих в НАТО. Поэтому дополнительные военные силы Североатлантического союза в Европе не сдержат действия России против Украины. Президент Зеленский это знает, поэтому отчаянно стремится к членству Украины в НАТО (ибо только при членстве Украины в НАТО возможно размещение сил и средств союзников на территории Украины – ред.). Они будут иметь эффект сдерживания только в том случае, если Путин сочтет, что эти силы фактически используют против России. А США четко дали понять, что не будут использовать американские силы против России, если она не нападет на страну НАТО, тем самым сигнализируя, что они не имеют значения для сдерживания агрессии против стран, не входящих в НАТО.

- Как тогда, по Вашему мнению, должен выглядеть План победы Украины?

- Президент Зеленский прав. Если бы он смог добиться выполнения всех пяти пунктов, он смог бы обеспечить победу для Украины. Единственная проблема заключается в том, что это невозможно, потому что НАТО не предложит членство стране, которая находится в состоянии войны, или той, которая имеет "противоречивые" границы. Это война истощения. Поэтому путь Украины к победе не изменился с начала войны – это сделать войну настолько дорогой (по цене – ред.) для России, что она решит, что продолжать войну не в ее интересах. Иными словами, заставить ожидаемую стоимость войны превысить ожидаемую выгоду от войны.

Значительная часть этого уже делается на поле сражения посредством уничтожения русских солдат. Но Путин не раз демонстрировал, что его это не волнует. В меньшей степени это поддерживает силу коалиции демократий для продолжения поставок Украине крайне необходимого оружия и введения (и сохранения – ред.) санкций против России, чтобы увеличить стоимость этой войны для России. Особенно на поле боя, где Украина должна научиться штурмовой тактике XXI века.

Это включает продолжение усовершенствования возможностей использования беспилотников и средств борьбы с ними и другими видами войск на передовой, чтобы добиться прорывов и помочь укрепить оборонные линии. Украина должна расширить свои атаки на российскую территорию с помощью глубоких ударов, рейдов и других средств, чтобы заставить Россию рассредоточить свои войска для защиты собственных границ. На оккупированных Россией территориях Украина лучше работать над диверсиями и партизанскими атаками, чтобы Россия осознала, что удерживать эти территории обходится слишком дорого. Самое важное то, что украинцы никогда не могут отказаться от своей воли воевать, потому что это означало бы отказаться от всех своих личных свобод на многие десятилетия.