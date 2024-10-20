Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не воспринимало слова президента России Владимира Путина серьезно, в частности, его заявления относительно Украины, сказанные во время встречи с Джорджем Бушем в 2008 году.

Об этом рассказал директор ЦРУ (2009-2011), министр обороны США (2011-2013) председатель Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта в интервью LIGA.net.

"Для ЦРУ Путин всегда был врагом, первоочередной интерес которого – ослабить США. Когда речь шла о делах Центрально-Восточной Европы, нас со времени установления вертикали власти Путина в начале 2000-х больше всего волновало, что он пришел в Кремль, чтобы восстановить СССР. Видели, что он делал все в этом направлении", – рассказал он.

На вопрос журналиста о действиях, направленных на предотвращение установления властей России и восстановления СССР, представитель США отметил, что страна сохраняла силу НАТО. Альянс был создан после Второй мировой войны для противодействия распространению коммунизма в Европе, а после 1991 года его основная цель заключалась в сдерживании России.

На вопрос о восприятии ЦРУ слов Путина, сказанных Бушу в 2008 году относительно Украины, представитель ответил, что ЦРУ не восприняло эти заявления серьезно. Они не сочли слова Путина о бывших советских республиках, в частности об Украине, правдивыми. Однако, по их мнению, это было ошибкой.

"Мы всегда воспринимали бывшие республики СССР как суверенные, которые начали строить собственные государства после падения Берлинской стены и коллапса СССР. Эту государственность, по мнению лидеров Америки, нельзя было упразднить ни тогда, ни в будущем", — сказал он.

Также он сказал, что война в Грузии в 2008 году стала тревожным сигналом для Запада. Соединенные Штаты пытались возобновить отношения с Россией из-за политики перезагрузки, но не учли, что Россия не будет соблюдать международные правила. Авторы заявляют, что ошиблись, доверяя россиянам, особенно в вопросах, связанных с "восстановлением" Советского Союза.

Напомним, Associated Press сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский представил свой План победы во время саммита ЕС и встречи министров обороны НАТО, состоявшихся 17 и 18 октября в Брюсселе. Этот план стал предметом внимания не только для администрации Байдена, но и его преемника. Однако План победы пока вызвал неоднозначную реакцию западных союзников.

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