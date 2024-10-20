Ексдиректор ЦРУ: ми не вірили тому, що Путін казав про Україну, а дарма

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) не сприймало слова президента Росії Володимира Путіна серйозно, зокрема його заяви щодо України, сказані під час зустрічі з Джорджем Бушем у 2008 році.

Про це розповів директор ЦРУ (2009–2011), міністр оборони США (2011-2013) голова Panetta Institute for Public Policy Леон Панетта в інтерв’ю LIGA.net.

"Для ЦРУ Путін завжди був ворогом, першочерговий інтерес якого – послабити США. Коли йшлося про справи Центрально-Східної Європи, нас від часу встановлення вертикалі влади Путіна на початку 2000-х найбільше хвилювало, що він прийшов у Кремль, аби відновити СРСР. Бачили, що він робив усе в цьому напрямі", - розповів він.

На запитання журналіста про дії, спрямовані на запобігання встановленню влади Росії та відновленню СРСР, представник США зазначив, що країна зберігала силу НАТО. Альянс було створено після Другої світової війни для протидії поширенню комунізму в Європі, а після 1991 року його основна мета полягала у стримуванні Росії.

На запитання про сприйняття ЦРУ слів Путіна, сказаних Бушу у 2008 році, щодо України, представник відповів, що ЦРУ не сприйняло ці заяви серйозно. Вони не вважали слова Путіна про колишні радянські республіки, зокрема про Україну, правдивими. Однак, на їхню думку, це було помилкою.

"Ми завжди сприймали колишні республіки СРСР як суверенні, які почали будувати власні держави після падіння Берлінської стіни та колапсу СРСР. Цю державність, на думку лідерів Америки, не можна було скасувати ні тоді, ні у майбутньому",- сказав він.

Також, він сказав, що війна в Грузії у 2008 році стала тривожним сигналом для Заходу. Сполучені Штати намагалися відновити відносини з Росією через політику перезавантаження, але не врахували, що Росія не буде дотримуватися міжнародних правил. Автори заявляють, що помилилися, довіряючи росіянам, особливо у питаннях, пов'язаних із "відновленням" Радянського Союзу.

Нагадаємо, Associated Press повідомляло, що президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги під час саміту ЄС та зустрічі міністрів оборони НАТО, які відбулися 17 та 18 жовтня у Брюсселі. Цей план став предметом уваги не лише для адміністрації Байдена, а й для його наступника. Однак, План перемоги поки що викликав неоднозначну реакцію західних союзників.

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