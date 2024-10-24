Что мешает врагу захватить Покровск: отчет ISW

По оценкам аналитиков, российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Селидово, но это не означает будущего захвата Покровска.

Российские войска за последние дни добились тактических успехов в захвате Селидово и его окрестностей в Донецкой области. Но концентрация оккупантов на южном направлении существенно замедляет возможный захват Покровска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Успех российской армии в Селидово и его окрестностях был достигнут за счет способности врага поддерживать масштабное наступление непосредственно на Покровск, как определенную ранее оперативную цель.

Геолокационные кадры за 22 и 23 октября демонстрируют продвижение оккупантов вдоль улицы Восточная на северо-востоке Селидово, а также на север вдоль улиц Береговой и Защитников на востоке города по направлению к его центру.

Геолокационные кадры также указывают на то, что элементы российской 114-й мотострелковой бригады захватили Измайловку, юго-восточнее Селидово.

Опубликованные 23 октября дополнительные геолокационные кадры свидетельствуют о том, что захватчики также продвинулись на северо-восточную окраину Новоселидовки и в поля северо-западнее Цукурино.

Российские медиа утверждали, что армия РФ продвинулась на север Селидово и достигла окрестностей Вишневого по трассе С05091. Продвигаясь к северо-западу от Цукурино, враг также имел территориальные достижения в Горняке, хотя аналитики пока не нашли подтверждения этим заявлениям.

В ISW отмечают, что продвижение российских войск в Селидово, их территориальные достижения на юг и север от города могут вскоре заставить украинские войска вывести свои силы из этого района, чтобы не оказаться в ловушке в разрушающемся котле.

В то же время аналитики указали, что Силы обороны Украины, похоже, обязались надежно оборонять Селидово и существенно задержали продвижение врага с тех пор, как он впервые начал наступление на город примерно в августе 2024 года.

"Селидово не является оперативной целью России на этом участке фронта, и решение Украины защищать населенный пункт, вероятно, закрепило относительно большой контингент российских войск на южном фланге Покровска, который является первоочередной и оперативно значимой целью России в этом районе", — говорится в сообщении ISW.

Эту динамику отметил и украинский военный обозреватель Константин Машовец. По его словам, российское командование на Покровском направлении сейчас сталкивается с несколькими более локализованными "проблемами", не дающими врагу прямо захватить Покровск.

Машовец заметил, что тогда, когда большое количество российских сил было переброшено на весь Покровский фронт, большой контингент подразделений 2-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии был задействован в попытках захватить Селидово, а не в развитии атак на Покровск.

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Аналитик считает, что командование РФ создало большой оперативный резерв для наступления на Покровск и Мирноград. Однако эти войска погрязли в атаках на Селидово и южный фланг Покровска, который враждеское командование планировало быстро захватить.

По анализам Машовца согласился российский военный блогер, экс-инструктор подразделения "Шторм-Z". Он заявил, что, несмотря на общепризнанную важность захвата Покровска, "процесс буксует". Блогер отметил, что зацикленность российского командования на южном фланге Покровска привела к "распылению сил и средств". А это спровоцировало "чрезмерные" потери российской пехоты и дало украинским силам дополнительное время для дальнейшего укрепления Покровска.

По оценкам ISW, российские оккупанты в ближайшие дни могут захватить Селидово, но это не означает захват Покровска. Аналитики считают, что захват Селидово, вероятно, истощил и истощает армию РФ и снизит ее боеспособность, если враг получит приказ развернуться в направлении Покровска.

"Украинская оборона Покровска и подступов к нему (а именно железной дороги и шоссе М-30) уже сдерживает российское продвижение в город, а истощение российских сил в этом районе, вероятно, еще больше замедлит это продвижение. Это нанесет ущерб российским наступательным перспективам в этом районе в течение следующих недель", – говорится в заключении ISW.

Карта боевых действий вокруг Покровска/Карта: ISW

Напомним, по свежим данным аналитиков Deep State, в течение суток россияне продвинулись в Селидово, Константиновке, Измайловке и возле Богоявленки.

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