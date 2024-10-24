Эксперт объяснил, как Россия будет использовать северокорейских военных

Даже незначительные силы КНДР могут создать серьезные проблемы для сил обороны Украины.
Северная Корея передает свои силы специальных операций для россиян, чтобы их использовали как "штурмовую пехоту с соответствующим циклом живучести".
Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.
Он заявил, что если военных называют силами специальных операций, то войска, которые "должны отличаться лучшим уровнем подготовки по сравнению с другой пехотной массой".
"Но, мол, они проходят короткий трехнедельный курс переподготовки по российским стандартам, что указывает на то, что россияне планируют использовать их как штурмовую пехоту с соответствующим циклом живучести", — подчеркнул Киричевский.
При этом Киричевски отметил, что даже незначительные силы от КНДР могут создать серьезные проблемы для сил обороны Украины.
"В случае с Северной Кореей речь идет о кадровых военных, имеющих определенную идеологическую прокачку и фанатизм. Еще одно наблюдение, которое следует сделать: два коммунистических государства прожили в изоляции после распада Советского Союза – Северная Корея и Куба. Вот Северная Корея сейчас создает нам очень много проблем, а как насчет Кубы? Разве что знаем, что там света нет, вот и все», – констатировал он.
Напомним, ранее сообщалось, что отправка войск в Украину была тайным пунктом соглашения РФ с КНДР.
Кроме того, мы ранее информировали, что стало известно, сколько военных Северная Корея отправила на войну в Украину.
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