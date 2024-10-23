РФ атакует и штурмует на юге: есть ли угроза прорыва

Войска страны-агрессорки России активизировали штурмовые действия на юге Украины, в частности, на Приднепровском направлении. Захватчик пытаются оккупировать острова, чтобы еще больше угрожать Херсону.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Военный отмечает, что в Запорожской и Херсонской областях российская армия совершает ракетные, авиационные и дроновые атаки по позициям ВСУ, а также прилегающим населенным пунктам. По его словам, особенно интенсивные попытки наступления происходят в островной зоне на Приднепровском направлении.

"Враг проводит и штурмы, и наносит удары беспилотными летательными аппаратами, наносит авиационных ударов ежедневно. Можем констатировать, что не менее 5-7, а то и до десятка совершается штурмовых действий с применением плавсредств, таких как лодки. Мы уничтожаем таких единиц по несколько за день", — подчеркнул спикер.

Российская армия пытается захватить острова Большой, Белогрудый и Казацкий, расположенные на линии боевого столкновения напротив Херсона. Эти территории находятся под огневым контролем ВСУ, а потому угроза прорыва со стороны Днепра рядом с Херсоном отсутствует.

Впрочем, есть отдельные попытки продвижения врага через некоторые проливы и захват отдельных островов. По словам Волошина, россияне совершают разведывательно-розыскные действия, пытаясь выявить огневые позиции Сил обороны Украины.

Напомним, издание The Economist пишет о том, что армия РФ, вероятно, готовит наступление на крупный украинский город. После успехов в Донецкой области российские оккупационные войска могут попытаться захватить Запорожье.

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