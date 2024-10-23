РФ атакує та штурмує на півдні: чи є загроза прориву

Війська країни-агресорки Росії активізували штурмові дії на півдні України, зокрема на Придніпровському напрямку. Загарбник намагаються окупувати острови, щоб ще більше загрожувати Херсону.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Військовий наголошує, що у Запорізькій та Херсонській областях російська армія здійснює ракетні, авіаційні та дронові атаки по позиціях ЗСУ, а також - прилеглих населених пунктах. З його слів, особливо інтенсивні спроби наступу відбуваються в острівній зоні на Придніпровському напрямку.

"Ворог проводить і штурми, і завдає ударів безпілотними літальними апаратами, завдає авіаційних ударів щодня. Можемо констатувати, що не менше 5-7, а то й до десятка відбувається штурмових дій із застосуванням плавзасобів, таких як човни. Ми знищуємо таких одиниць по декілька за день", - наголосив речник.

Російська армія намагається захопити острови Великий, Білогрудий і Козацький, які розташовані на лінії бойового зіткнення навпроти Херсону. Ці території перебувають під вогневим контролем ЗСУ, а тому загроза прориву з боку Дніпра поруч з Херсоном наразі відсутня.

Втім, є окремі спроби просування ворога через деякі протоки і захоплення окремих островів. За словами Волошина, росіяни здійснюють розвідувально-пошукові дії, намагаючись виявити вогневі позиції Сил оборони України.

Нагадаємо, видання The Economist пише про те, що армія РФ, ймовірно, готує наступ на велике українське місто. Після успіхів у Донецькій області російські окупаційні війська можуть спробувати захопити Запоріжжя.

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