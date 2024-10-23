Камалия растрогала видео, как после длительной разлуки встречала дома 11-летних дочерей от экс-мужа

Украинская певица Камалия поделилась радостной новостью, что наконец-то после длительной разлуки встретилась с дочерями от бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Девочки приехали из Лондона домой в Киев. Артистка в своем Instagram показала трогательное видео, как встречала 11-летних Арабеллу и Мирабеллу. Как только авто с двойняшками приехало к дому, исполнительница сразу же пошла их обнимать. Камалия даже не успела переодеться и была в халатике и с полотенцем на голове. Также певица не оставила дочерей без подарков. Она вручила Арабелле и Мирабелле портфели, которые были заполнены разными игрушками.

"Наконец-то настал этот долгожданный момент! Мои самые дорогие девочки, Арабелла и Мирабелла, вернулись к маме! Мое сердце переполнено радостью и любовью! Я так сильно за вами грустила! Теперь мы снова вместе, и каждое мгновение - бесценно! Мои маленькие принцессы, вы делаете мою жизнь ярче! Спасибо за ваши улыбки! Мы будем наслаждаться каждой секундой вместе", — поделилась артистка.

11-летние дочери Камалии вернулись в Киев: певица показала, как их встречала дома

К слову, дочерей в Киев привез бизнесмен Мохаммад Захур. Он тоже остался в доме, где они вместе с Камалией и девочками жили до войны. Также на кадрах заметно маму артистки, которая встречала внучек.

Напомним, Камалия и Мохаммад Захур объявили о разводе весной прошлого года. С тех пор в личной жизни певицы уже случились перемены. Исполнительница недавно призналась, что ее сердце несвободно, а также рассказала о новом возлюбленном.

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