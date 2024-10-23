ВСУ освободили территории в районе Липцев на Харьковщине — "Хартия"

В бригаде отметили, что Липцы – это стратегически важный участок.

На прошлой неделе завершилась очередная фаза операции на севере Харьковщины, которая длилась несколько месяцев. Силам обороны Украины удалось освободить еще один участок перед селом Липцы.

Об этом представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".

Дегтярев отметил, что Липцы – это стратегически важный участок. Когда бригада "Хартия" зашла в Харьковскую область в мае, то встретила врага во время его наступления уже на окраинах Липцев, откуда оккупантов удалось выбить.

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"Собственно, все эти месяцы мы продолжаем отталкивать их вместе с дружественными подразделениями дальше на север, к границе. На прошлой неделе завершилась очередная фаза большой операции, которая продолжалась несколько месяцев. Силам обороны удалось освободить еще один участок перед Липцами", — рассказал представитель 13-й бригады.

Он сообщил, что сейчас украинским войскам на севере Харьковщине удается перехватывать инициативу и шаг за шагом освобождать территории.

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Дегтярев отметил, что специфика тех или иных действий сильно зависит от местности. На местности вокруг Липцев есть большие поля, а между ними кое-где есть лесные массивы, лесопосадки, лесополосы. Поэтому основные бои ведутся за эти лесные массивы, ведь на открытой местности нет смысла строить какие-либо зоны обороны.

"Основная задача для нас — выполнить определенные действия, чтобы иметь возможность неожиданно перехватить инициативу, зайти, захватить плацдарм в лесополосе и двигаться дальше. Собственно, это и происходило во время освобождения последних территорий", — рассказал представитель 13-й бригады.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия продолжает атаки на Харьковщине на восточном берегу реки Оскол. Есть вероятность того, что враг будет продвигаться в этом районе.

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