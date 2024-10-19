Разведка Британии прогнозирует продвижение россиян на одном из участков фронта

Оккупанты потеряли Купянск два года назад в сентябре.

Армия Российской Федерации продолжает атаки в Харьковской области — на восточном берегу реки Оскол. Есть вероятность того, что захватчики будут продвигаться по этому району.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании в X (Twitter).

"Русские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. Вероятно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола", — говорится в британском отчете.

Вероятно, оккупационная армия может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Разведка Британии отмечает, что российские войска несколько раз пытались восстановить контроль над Купянском — после того, как в сентябре 2022-го потеряли город.

Напомним, стало известно, что армия РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске Харьковской области. В конце сентября подразделения украинского ГУР передали территорию предприятия под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

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