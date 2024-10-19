Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Разведка Британии прогнозирует продвижение россиян на одном из участков фронта

Разведка Британии прогнозирует продвижение россиян на одном из участков фронта

Российская армия. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли Купянск два года назад в сентябре.

Армия Российской Федерации продолжает атаки в Харьковской области — на восточном берегу реки Оскол. Есть вероятность того, что захватчики будут продвигаться по этому району.

Об этом сообщила разведка Минобороны Великобритании в X (Twitter).

"Русские силы, вероятно, находятся в пределах нескольких сотен метров от реки Оскол в узком выступе примерно в 20 км к югу от города Купянск. Вероятно, продолжение российских атак усложняет украинские операции на восточном берегу Оскола", — говорится в британском отчете.

Вероятно, оккупационная армия может продолжить продвижение в этом районе в ближайшие недели.

Разведка Британии отмечает, что российские войска несколько раз пытались восстановить контроль над Купянском — после того, как в сентябре 2022-го потеряли город.

Напомним, стало известно, что армия РФ отбила Агрегатный завод в Волчанске Харьковской области. В конце сентября подразделения украинского ГУР передали территорию предприятия под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Читайте также:

Волчанска больше не существует! Жуткие фото города после вторжения РФ 

Волчанска больше не существует! Жуткие фото города после вторжения РФ 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация