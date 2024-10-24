Месть за теракт: Турция ударила по северному Ираку и Сирии

Как отметили в Министерстве национальной обороны Турции, было уничтожено 32 террористических цели.
Турецкие военные совершили воздушные операции против террористических целей на севере Ирака и Сирии.
Об этом сообщает Минобороны Турции.
В общей сложности было уничтожено 32 цели, принадлежавшие террористам.
"Операция была осуществлена в соответствии с нашими правами на самооборону, которые вытекают из статьи 51 Устава ООН. Мы применяли отечественные боеприпасы и нейтрализовали многих террористов", — говорится в заявлении военных.
Напомним, 23 октября в Анкаре произошел теракт, в результате которого, по меньшей мере, 5 человек погибли, еще 19 получили ранения.
По словам министра внутренних дел Али Ерликая, была назначена большая группа прокуроров, которые будут расследовать дело. Президент Турции, находящийся сейчас в РФ, осудил акт терроризма.
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