Ветерани можуть отримувати медпрепарати за програмою "Доступні ліки": що треба знати

Якщо потрібного препарату немає, можна звернутися до іншої аптеки або замовити його.

Ветерани та ветеранки можуть отримувати медпрепарати за програмою "Доступні ліки" безоплатно або з частковою доплатою. Для цього необхідно мати електронний рецепт від сімейного або профільного лікаря.

Про це повідомляє пресслужба Національної служби здоровʼя України.

Препарати відпускаються без прив’язки до місцевості в будь-якій аптеці України, що працює за програмою "Доступні ліки", уклавши договір з НСЗУ.

Які ліки можна отримати?

У 2024 році програма "Доступні ліки" включає 589 торгових назв препаратів за наступними напрямами:

Серцево-судинні захворювання (включно з профілактикою інсультів та інфарктів);

Цукровий діабет 2 типу;

Нецукровий діабет;

Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів, зокрема бронхіальна астма;

Розлади психіки та поведінки, епілепсія;

Хвороба Паркінсона;

Імуносупресивні препарати для пацієнтів після трансплантацій;

Препарати інсуліну;

Опіоїдні анальгетики для паліативних хворих;

Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для людей із діабетом 1 типу.

Покрокова інструкція, як отримати ліки:

Запишіться на прийом до лікаря.

Лікар випише електронний рецепт.

Ви отримаєте СМС з номером рецепта та кодом підтвердження.

Зверніться до будь-якої аптеки, що бере участь у програмі, та повідомте 16-значний номер рецепта.

Оберіть ліки - безоплатно або з доплатою.

Назвіть код підтвердження та отримайте ліки.

Якщо потрібного препарату немає, можна звернутися до іншої аптеки або замовити його.

Також ветерани можуть скористатися послугою "Укрпошта.Аптека", яка діє на прифронтових територіях. "Укрпошта" доправляє ліки безоплатно за електронним рецептом.

Нагадаємо, в Україні спростять процедуру реєстрації лікарських засобів.

Ліки не діють? Найпоширеніші помилки при домашній терапії!

Читайте також: