Северокорейские войска не станут триумфом для Путина в Украине — The Times

Войска КНДР могут вступить в бой уже в эти выходные.

Тысячи северокорейских военных уже прибыли в Россию. Тем не менее, у Кремля возникнет много проблем, и вряд ли они смогут стратегически усилить российскую армию.

Об этом пишет аналитик The Times, британский политолог Марк Галеотти.

Уровень военных КНДР далек от западных спецназовцев, например, британских морских пехотинцев.

"Конечно, они более "специальные", чем большинство обычных солдат Корейской народной армии и считаются физически крепкими, дисциплинированными и хорошо обученными. Однако у них нет реального боевого опыта, а это крайне важно на войне", — отмечает Галеотти.

Однако развертывание их непосредственно в бою также будет проблематичным.

"Хотя большинство северокорейцев немного говорят по-русски, риск недоразумения и дружеского огня будет значительным. Пхеньян также будет озабочен риском дезертирства в Украину", — считает он.

Все зависит и от того, сколько северокорейских солдат присоединятся к русской армии.

"Даже если это будет 12 000 солдат — россияне теряют столько людей за каждые десять дней боев. Так что "это не изменит основную арифметику войны", — указано в сообщении.

Ранее издание The Telegraph назвало причины, по которым КНДР решила вступить в войну России против Украины.

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