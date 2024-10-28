Россияне атаковали "скорую" в Киндейке Херсонской области — последствия

В результате обстрела погиб медик и еще двое госпитализированы

В Киндейке российские оккупанты атаковали карету скорой помощи, которая прибыла по вызову к раненому ими мужчине после сброса взрывчатки с дрона. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

"В результате этого один медик погиб, двое в госпитале в тяжелом состоянии. Пострадавший, к которому выезжала бригада скорой, тоже в больнице. Коллеги-медики борются за их жизнь", – сообщают в администрации.

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Также враг атаковал Кривой Рог баллистическими ракетами.

"Россияне продолжают терроризировать Кривой Рог баллистикой. Нелюди. Рано или поздно они за все заплатят", — заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Предварительно есть пострадавшие. Детали выясняют.

"Пока продолжается воздушная тревога. Берегите себя — оставайтесь в безопасном месте", — предупреждают в ВОР.

Напомним, что в понедельник, 28 октября, российский беспилотник типа Shahed пролетел критически вблизи одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Провокация со стороны агрессорки России произошла около 6 часов. В "Энергоатоме" отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС и создают новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов.