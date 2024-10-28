Снова блэкаут?: в Украине начали отключать свет

Что будет со светом в Украине в ближайшее время и когда ждать начала отопительного сезона в жилых домах.

Об этом идет речь в эксклюзиве TSN.UA.

Аварийные отключения

В Сумской и Полтавской области ввели графики аварийных отключений. Об этом сообщили в Телеграмме АО "Сумыоблэнерго", а также АО "Полтаваоблэнерго" в соцсетях.

"По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений. В 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди)."

В Полтавской области аварийные отключения введены в двух районах.

“Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 28 октября с 09:01 в области применен ГАВ в Миргородском и Лубенском районах. Объем разгрузки – 25 МВт.”

Почему выключили свет?

В Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей ввели из-за последствий ночных вражеских атак.

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. Из-за повреждений в сети облэнерго Сумской области – утром были применены аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей. ГАВ будут отменены, как только завершатся аварийно-восстановительные работы."

Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности. 10:00 до 16:00."

К слову, "Укрэнерго" в комментарии общественному сообщили, что графики отключений света, введенные 28 октября, не означают начало массовых отключений электричества по всей Украине.

Что со светом на остальной территории Украины?

Напомним, на днях эксперт по ЖКХ Олег Попенко в комментарии сайту TSN.ua рассказал, что сейчас наблюдается рост потребления электроэнергии, но пока только в вечерние пиковые часы.

Когда будут отключения?

Эксперт добавляет, что отключения по всей территории Украины возможны, когда у нас будет дефицит электроэнергии не на один час, который мы можем покрывать импортом, а на 2-4 часа.

Отключение близко?

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире Ранок.LIVE заявил, что Украина близка к отключениям электроэнергии. А все потому, что через две недели будет расти потребление. В то же время он отметил, что об продолжительных отключениях пока речь не идет.

Зеленский об энергетике

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взаимное прекращение обстрелов объектов энергетической инфраструктуры и грузовых судов может ознаменовать завершение горячей фазы российско-украинской войны и открыть путь к мирным переговорам. Об этом он сказал на встрече с журналистами 21 октября, цитирует его Financial Times. По словам главы государства, когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, достижение результата в этих вопросах "было бы сигналом того, что Россия, возможно, готова прекратить войну".

Отопительный сезон 2024-2025

Россия не обращает внимания ни на что, и традиционно хочет лишить нас света и тепла перед зимой. В то же время, украинские эксперты говорят, что начало отопительного сезона еще немного подождет. По их словам, теплая осень дает коммунальщикам шанс сэкономить ресурсы и пока не подавать тепло в квартиры многоэтажек. Пока в Киеве к теплу подключают только школы, детсады, больницы и объекты социального направления. Жители же многоквартирных домов спасаются от ночного холода обогревателями. Эксперты отмечают, что такая ситуация не только в столице, но и в других регионах страны. Говорят, отопление будут подавать, когда станет гораздо прохладнее.

А пока будет держаться теплая погода, будут экономить "золотой" газ, чтобы не "греть воздух".

Кто затягивает старт отопительного сезона?

А еще эксперты считают, что затяжка отопительного сезона является виной "прогнозистов". Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко в комментарии сайта TSN.ua рассказал, что сообщения о дальнейшем аномальном потеплении к середине ноября являются не очень корректными.

Почему включили режим экономии газа?

Эксперт добавил, что сейчас никому неизвестно, какой именно будет следующая зима и хватит ли нам на нее газа.

Зачем газа нужно больше?

До этого эксперт отмечает, что на отопительный сезон газа Украине нужно будет больше, чем в прошлом.

Тем временем , украинцам рассказали, как не переплачивать за газ. Напомним, игнорирование передачи показателей может привести к переплатам, поскольку эти данные являются основанием для начисления оплаты за газ.

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