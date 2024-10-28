Знову блекаут?: в Україні почали відключати світло

Що буде зі світлом в Україні найближчим часом і коли чекати на початок опалювального сезону у житлових будинках.

Про це йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Аварійні відключення

На Сумщині та Полтавщині ввели графіки аварійних відключень. Про це повідомили у Телеграмі АТ "Сумиобленерго", а також АТ "Полтаваобленерго" у соцмережах.

"За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень. О 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).”

На Полтавщині аварійні відключення запроваджені в двох районах.

“Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК «Укренерго», 28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ у Миргородському та Лубенському районах. Обсяг розвантаження - 25 МВт.”

Чому вимкнули світло?

В Укренерго повідомили,що аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей запровадили через наслідки нічних ворожих атак.

“Вночі ворог атакував енергооб’єкти в кількох областях. Через пошкодження в мережі обленерго на Сумщині – вранці були застосовані аварійні відключення в окремих районах Сумської і Полтавської областей. ГАВ будуть скасовані, як тільки завершаться аварійно-відновлювальні роботи."

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00."

До слова, "Укренерго" у коментарі Громадському повідомили, що графіки відключень світла, які запровадили 28 жовтня, не означають початок масових вимкнень електрики по всій Україні.

Що зі світлом на решті території України?

Нагадаємо, днями експерт з питань ЖКГ Олег Попенко у коментарі сайту TSN.ua розповів, що зараз спостерігається зростання споживання електроенергії, але поки лише в вечірні пікові години.

Коли будуть відключення?

Експерт додає, що відключення по всій території України можливі, коли у нас буде дефіцит електроенергії не на одну годину, яку ми можемо покривати імпортом, а на 2-4 години.

Відключення близько?

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Ранок.LIVE заявив, що Україна близька до відключень електроенергії. А все тому що через два тижні зростатиме споживання. Водночас він зазначив, що про одразу тривалі відключення поки не йдеться.

Зеленський про енергетику

Нагадаємо, що днями президент України Володимир Зеленський заявив, що взаємне припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури та вантажних суден може ознаменувати завершення гарячої фази російсько-української війни та відкрити шлях до мирних перемовин. Про це він сказав на зустрічі з журналістами 21 жовтня, цитує його Financial Times. За словами глави держави, коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату в цих питаннях "було б сигналом того, що росія, можливо, готова припинити війну".

Опалювальний сезон 2024-2025

Росія не зважає ні на що, і традиційно хоче позбавити нас світла і тепла перед зимою. Водночас українські експерти кажуть, що початок опалювального сезону ще трохи зачекає. За їхніми словами, тепла осінь дає комунальникам шанс заощадити ресурси та поки не подавати тепло до квартир багатоповерхівок. Поки у Києві до тепла підключають лише школи, дитсадки, лікарні та об’єкти соціального напрямку. А мешканці багатоквартирних будинків рятуються від нічного холоду обігрівачами. Експерти ж зазначають, що така ситуація не лише у столиці, а й у інших регіонах країни. Кажуть, опалення подаватимуть, коли стане значно прохолодніше.

А поки триматиметься тепла погода, будуть заощаджувати "золотий" газ, щоб задарма не "гріти повітря".

Хто затягує старт опалювального сезону?

А ще експерти вважають, що затягування опалювального сезону є провиною “прогнозистів”. Експерт з питань ЖКГ Олег Попенко у коментарі сайту TSN.ua розповів, що повідомлення про подальше аномальне потепління до середини листопаду є не дуже коректними.

Чому включили режим економії газу?

Експерт додав, що зараз нікому невідомо, якою саме буде наступна зима і чи вистачить нам на неї газу.

Навіщо газу потрібно більше?

До цього експерт зауважує, що на опалювальний сезон газу Україні потрібно буде більше, аніж торік.

Тим часом українцям розповіли, як не переплачувати за газ. Нагадаємо, ігнорування передавання показників може призвести до переплат, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати за газ.

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