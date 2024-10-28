Россияне расстреляли мирных людей: все детали жестокости окупантов

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты.

В Селидовом оккупанты убивают местных жителей. На жутких кадрах, появившихся в сети, видно, как россияне, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль. Во время атаки в салоне находились два человека. Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин.

Про всю жестокость и уровень варварства кафиров, который невозможно понять – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Очередное ужасное преступление окупантов

Очередное ужасное преступление окупантов!. В Селидово россияне убили местных жителей и расстреляли гражданское авто. По этим фактам уже начато расследование. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"На обнародованном видео зафиксировано, как представители войск государства-агрессора, вероятно, расстреляли из автоматического оружия гражданский автомобиль в населенном пункте. Во время атаки в салоне находились два гражданина, один из них ранен. После этого на место происшествия прибыли военные ВСУ и, оттащив с линии огня пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали гражданских из-под обстрелов.

Кроме того, по данным СМИ, враг расстрелял в городе двух женщин. Также, как отмечают интернет-ресурсы, в районе практически не пострадавшего от активных боевых действий частного сектора находятся тела погибших гражданских. То есть эти убийства совершались, предварительно, уже после взятия под контроль этих территорий противником.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)."

Реакция Омбудсмана

На очередные зверства россиян отреагировал и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что вероятный расстрел двух женщин оккупантами в Селидово – это военное преступление.

"В социальных сетях появилась информация, что россияне, вероятно, убили мирных жителей в г. Селидово. Если будут доказаны факты преступления — это не только нарушение прав человека, это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными. И виновных нужно привлечь. к ответственности!".

Омбудсмен направил письма международным организациям: ООН и Международному Комитету Красного Креста для реакции на военное преступление РФ.

Старты военнопленных

К сожалению, случаи казни украинцев россиянами – не редкость. В последнее время в сети регулярно появляются жестокие видео, на которых кафиры убивают украинских военнопленных. Недавно россияне расстреляли пленных украинских бойцов в поселке Нью-Йорк Донецкой области.

Соответствующие кадры появились в воскресенье, 6 октября, в Telegram-канале 12-й бригады специального назначения "Азов". Момент жестокого преступления окупантов зафиксировал разведывательный дрон. Россияне в упор расстреляли трех безоружных украинских военных одного из подразделений.

Позже бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, совершивших это зверство. На YouTube-канале "Азова" опубликовано полное видео допроса пленника россиянина, который рассказал об обстоятельствах этого военного преступления. В частности, он сказал, что командование дало указание пленных не брать и расстреливать украинских бойцов.

А между тем российские пленные, жуя мятные конфеты, жалуются, что в Украине им не дают салат "Оливье". А еще говорят, что климат им не очень нравится. День с военнопленными россиянами провела журналистка ТСН Марьяна Бухан. И мы хотим, чтобы вы увидели эти кадры.

Наших военнопленных расстреливают на месте, а пленные россияне живут в прекрасных условиях, еще и жалуются, что им Оливье не дают! А что вы об этом думаете? Напишите нам в комментариях под видео!

Очередное ужасное преступление окупантов

На это способны только решисты. Недавно они совершили самое массовое убийство украинских пленных. Россияне расстреляли 16 украинских бойцов в Покровском направлении. Это произошло в районе сел Николаевка и Сухой Яр. Следующие кадры просто невозможно смотреть без ярости.

Раненых добили

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью, пишет Офис генпрокурора.

В настоящее время осуществляются мероприятия по проверке опубликованного материала. Начаты следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления.

Реакция Омбудсмана

В свою очередь, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что уже направил письма ООН и Международному комитету Красного креста по поводу такого преступления россиян.

Казни пленного мечом

К сожалению, это не единственные зверства, которые совершают российские оккупанты. 17 сентября российские военные казнили украинского военнопленного мечом. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем телеграмм-канале.

Дмитрий Лубинец отметил, что мир должен перестать смотреть на то, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами.

Расстреляли военнопленных

В июле российские военные жестоко расстреляли двух пленных ВСУ. Это произошло у Роботиного на Запорожском направлении. Видео циничного расстрела безоружных украинцев было распространено в сети 10 июля. Как пишут в сети, преступление совершили оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка ВС РФ.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на очередные зверства россиян. По информации Лубинца, на обнародованном видео прозвучало около десяти выстрелов в сторону безоружных украинских военных.

По этому факту уже начато уголовное производство по нарушению законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В то же время Дмитрий Лубинец отметил, что это очередное съемное военное преступление, за которое непременно должна быть ответственность. И очередной факт нарушения россиянами норм Женевских конвенций и международного гуманитарного права, регулярно не соблюдаемых РФ – от обычного солдата до военного руководства, которое не запрещает убийства и казни украинских военнопленных.

Согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными, подписанной в частности Россией, пленным должны быть гарантированы жизнь и гуманные условия содержания. Казни или жестокое обращение с военнопленными относятся к военным преступлениям. Но россияне постоянно нарушают все возможные правила, впрочем, за все рано или поздно придется отвечать!

Напомним, российских военных в Курской области России побуждают к военным преступлениям. Командование отдало приказ не брать пленных из числа украинских бойцов, проводящих здесь спецоперацию.