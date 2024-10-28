МСЭК ликвидируют: что будет теперь с пенсиями по инвалидности

Система МСЭК в Украине прогнила насквозь. Это стало очевидным после громких скандалов с врачами-миллионерами МСЭК и их клиентами – прокурорами-инвалидами. После этого система посыпалась как карточный дом.

Президент Украины поставил вопрос ребром и теперь МСЭК (Медико-социальную экспертную комиссию) ликвидируют. Однако что будет вместо МСЭК, насколько новая структура станет прозрачной и честной к украинцам и что будет с пенсиями по инвалидности во время и после реформы МСЭК.

Об этом рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Официальные миллионеры

Дело у президента на контроле, проверки ввели, МСЭК ликвидируют, а скандалы с миллионами в кабинетах, домах и даже в декларациях не утихают. Как оказалось, 18 из 25 глав областных МСЭК – официально миллионеры. Обнародовало такой рейтинг деклараций издания ГЛАВКО. Тройку самых богатых открывает руководитель Хмельницкого областного МСЭК Татьяна Крупа, семья которой владеет 16 домами, 3 квартирами и 40 земельными участками. Второе место – главный врач винницкой областной МСЭК Юлия Даниленко. На банковских счетах она держала 1 млн грн и 8,6 тыс. евро, наличными — 150 тыс. грн.

В тройку самых богатых начальников областных МСЭК вошел также Владимир Решота из Львова. Его годовая зарплата составила 499 тыс. грн, другие доходы – почти 4 млн грн. Еще чиновник задекларировал 120,2 тыс. грн пенсии. В банках Решота хранит 458,5 тыс. грн, наличными — 252,2 тыс. грн, $15 тыс., 8 тыс. евро.

МСЭК ликвидируют: что дальше?

Примечательно, что большинством "клиентов" МСЭК оказались прокуроры, сделавшие сфальсифицированные инвалидности, чтобы избежать мобилизации и получать "бонусы" в виде пенсий. Из-за громкого скандала генпрокурор Украины подал в отставку, а вопросы медико-социальных экспертных комиссий рассматривали на заседании СНБО. Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, до конца года система МСЭК будет ликвидирована, планируется провести полную цифровизацию всех этапов установления инвалидности. А законопроект по реформированию МСЭК в течение месяца должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

ТСН.ua поинтересовался у Михаила Радуцкого, председателя комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, как, по его мнению, нужно реформировать эту скандальную структуру?

"Моя позиция – коррупционеры должны быть наказаны. Много лет говорю о том, что МСЭК это рудимент Советского союза. Комиссии ассоциируются у украинцев со взятками и сфальсифицированными справками. Последние скандальные задержания руководителей МСЭК – результат совместных проверок Минздрава и правоохранительных органов. решение СНБО и инициативу президента по ликвидации МСЭК".

Примечательно, что в мае 2023 правительство утвердило план мероприятий по реформированию медико-социальной структуры. Часть плана – законопроект МЗ, где пошагово прописана замена МСЭК на современную, европейскую систему оценивания инвалидности по МКФ (международная классификация функционирования). Народный депутат отмечает, чтобы структуры МСЭК были прозрачными и честными к украинцам, необходимо реализовать концептуальные шаги, указанные в законопроекте Минздрава. В частности, документом запланировано следующее:

проводить экспертизу в кластерных и сверхкластерных больницах, где есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев с подтверждением их через электронную систему здравоохранения; предусмотрено введение электронного направления для прохождения экспертизы;

семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные при реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование;

будет создан отдельный инструментарий оценки потребностей человека, который будет использоваться и в других сферах;

предлагается изменить порядок финансирования обновленной экспертизы — средства из отдельной бюджетной программы будут платить НСЗУ за проведение каждой оценки."

Просмотр дел будет придирчивым

Народный депутат Михаил Радуцкий добавляет, что проверки продолжаются и запланирован пересмотр дел МСЭК.

Цитата: "В соответствии с решением СНБО, запланирован пересмотр дел МСЭК рабочей группой с участием ДБР, СБУ, Нацполиции. Все нарушения будут фиксироваться правоохранительными органами с последующим привлечением к ответственности. Отмечаю, что все коррупционеры должны быть наказаны"

Как и где будут формироваться новые комиссии?

Примечательно, что по словам Радуцкого, в настоящее время в Украине существует 328 комиссий МСЭК, при этом их территориальная доступность меньше. Ведь может быть так, что пять районных, областных и городских комиссий сидят в одном помещении. То есть на бумаге 5 комиссий, а локация одна.

"Новые комиссии будут формироваться на базе существующих больниц, в частности, сверхкластерных, кластерных и других учреждений здравоохранения по предложению ОВА с согласованием с Минздрава. Их будет примерно то же количество – более 300. При этом мы хотим расширить территориальную доступность и фактическое количество комиссий, чтобы ускорить процессы разбирательства. На базе существующих больниц будет легче сформировать несколько составов комиссий, потому что больница сможет расширить штат своих практикующих врачей и на частичную занятость привлечь их к работе в комиссиях."

Почему не стоит ликвидировать МСЭК без альтернативы

В свою очередь, Ольга Богомолец, заслуженный врач Украины, считает, что заявления президента и министра здравоохранения о принятии решения о ликвидации МСЭК критически важны в связи с тем, что эти организации стали масштабными ячейками коррупции в условиях войны. Но профессор замечает, что именно сейчас ликвидация МСЭК может привести к коллапсу в системе здравоохранения.

"Перед закрытием или ликвидацией МСЭК должна быть предложена четкая и новая система получения группы инвалидности, как ветеранам, возвращающимся с фронта, так и детям, которые рождаются с нарушениями развития и людям с неизлечимыми болезнями, а также гражданам, имеющим обоснованное право на получение инвалидности. Я считаю, что закрытие МСЭК до того, как будет сформирована новая система, опасно и вредно, потому что приведет к страданиям и ветеранам, и больным невиновным людям, которые должны получать защиту от государства."

Как должна работать система

Профессор Богомолец рассказала, как должна работать современная система оценки состояния здоровья украинцев. По ее мнению, в 21 веке практически все государственные системы управления (и не только МСЭК) должны быть оцифрованы, стандартизированы, роботизированы и лишены возможности манипулировать данными.

"Государственные механизмы должны быть сервисом для людей, а не ячейками коррумпированного зарабатывания средств. Что касается МСЭК – у нас есть, например, дети с недостатками развития, а еще с неизлечимыми или генетическими болезнями, а еще ветераны, которые, например, безвозвратно потеряли зрение, конечности, или возможность двигаться. При наличии определенных диагнозов и выполнении протоколов дообследований больной должен получать группу инвалидности пожизненно – автоматически через медицинскую информационную систему. Если же врачом установлен ложный диагноз и предоставлена инвалидность по коррупционным мотивам, то такой медик или группа медиков должна быть лишена лицензий на медицинскую практику.

Экспертка добавляет, что у нас есть люди с определенными диагнозами, которые получают пожизненную инвалидность, а есть граждане, болезни которых излечимы и инвалидность которых должна быть пересмотрена в соответствующие сроки. Просмотры также должны быть автоматизированы. Например, туберкулез, являющийся излечимой болезнью. Кстати, следует учесть, что заболеваемость туберкулезом, сифилисом и гепатитом будут расти в последующие годы, уверяет врач.

"Если через год болезни туберкулезом — пациент, который на год получил инвалидность, еще не здоров, должны быть пересмотрены схемы лечения и выяснено почему пациент продолжает болеть? Правильно ли назначены врачом схемы лечения? Выполняет ли пациент назначение врача? Есть ли болезнь резистентной?Что нужно изменить в лечении или жизни человека, чтобы он стал здоровым?

Экспертка добавляет, что люди, имеющие излечимые болезни, должны в соответствии с диагнозом получать временную инвалидность, которая будет отменена или пересмотрена через определенное время. И если человек поправился, то он получит статус здорового.

Европейский опыт – возвращение к жизни

Врач рассказывает, что существуют разные системы подхода, в том числе, и в европейских странах, которые побуждают людей с ограниченной работоспособностью возвращаться к жизни и быть финансово заинтересованными работать.

"Человеку, который может работать, должно быть финансово невыгодно оставаться инвалидом, должна появляться мотивация вернуться в трудоспособное состояние. Поэтому система в некоторых странах устроена следующим образом: если у тебя инвалидность, но ты работаешь и зарабатываешь деньги, то государство побуждает тебя к того, чтобы ты был максимально полезен и реализован для общества, в том числе и материальным путем.

Напомним, купающиеся в деньгах врачи МСЭК, мажоры из ТЦК, имеющие автопарки элитных авто, и прокуроры-инвалиды с заоблачными пенсиями. Коррупция во время войны поражает. И все это почти в каждом регионе Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ТОП СКАНДАЛОВ С ТЦК И МСЕК: КТО ЖИРУЕТ ВО ВОЙНУ И "КУПАЕТСЯ" В ДЕНЬГАХ"

Напомним, с начала 2024 года Служба безопасности Украины открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников военно-врачебных комиссий (ВЛК).

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