Надвигается похолодание: когда значительно ухудшится погода в Украине

Синоптики предупредили украинцев о похолодании 5 января. По всей территории Украины будет облачно, а на дорогах — гололедица.

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Похолодание охватило всю страну. В результате поступления прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, а также в связи с развитием антициклона над Румынией, первые выходные 2025-го оказались морозными.

В частности, сегодня, 5 января, в западных регионах ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах -4...-9°С, днем 0...-5°С. Такой прогноз озвучил метеоролог Игорь Кибальчич.

"В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5 — 10 м/с. °С. В центральной части страны прогнозируется переменная облачность, без осадков. юго-западный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается -3...-8°С, днем 0...-5°С. южный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью будет -2...-7 °С, днем -1...+4 °С", — отметил он.

Подобный прогноз озвучили и в "Укргидрометцентре"

В восточной части страны осадков также не прогнозируется. На дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять -2...-7°С, днем ​​-1...-6°С.

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что январь в Украине ожидается умеренно холодным, со снегопадами, иногда сильными.

Закарпатцы весь январь будут иметь "европейскую" зиму: днем 0-3 градуса тепла, ночью не ниже -3 градусов.

Когда в Украине ударят 20-градусные морозы – читайте в новости.

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