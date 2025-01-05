Насувається похолодання: коли значно погіршиться погода в Україні

Синоптики попередили українців про похолодання 5 січня. По всій території України буде хмарно, а на дорогах -ожеледиця. Водночас вже за кілька днів українцям обіцяють потепління.

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Похолодання охопило всю країну. Внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу Європи, а також у зв'язку з розвитком антициклону над Румунією, перші вихідні 2025-го виявились морозними.

Зокрема сьогодні, 5 січня, у західних регіонах очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, 3 – 8 м/с, вдень південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С. У Карпатах вночі -8...-13 °С, вдень -4...-9 °С, такий прогноз озвучив метеоролог Ігор Кибальчич.

"У північних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-8 °С, вдень -1...-6 °С. У центральній частині країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі очікується -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С. У південних областях та Криму опадів не передбачається. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С", - зазначив він.

Подібний прогноз озвучили і в "Укргідрометцентрі"

У східній частині країни опадів також не прогнозується. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний із переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...-6 °С.

Узагальнений прогноз погодних сайтів показує, що січень в Україні очікується помірно холодним, зі снігопадами, інколи сильними. У регіонах погода помітно відрізнятиметься, часом у центральних і західних областях буде більш зимно, ніж у північних та східних.

Закарпатці весь січень матимуть "європейську" зиму: вдень 0-3 градуси тепла, вночі не нижче -3 градусів. Опади можливі майже щодня, але незначні і в основному у вигляді дощу та мокрого снігу.

Коли в Україні вдарять 20-градусні морози - читайте в новині.

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