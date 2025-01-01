Хакеры ГУР "поздравили" россиян с Новым годом: атакованы ресурсы нефтекомпании "Лукойл"

За последние три дня – с 30 декабря по 1 января – киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали ресурсы российской нефтяной компании "Лукойл", которая участвует в обеспечении оккупационных войск.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на информированный источник в разведке.

По словам собеседника журналистов, в результате кибератаки, клиенты "Лукойла" испытали значительные неудобства, потому что не могли оплачивать покупку топлива на АЗС в мобильном приложении, из-за чего компания понесла определенные убытки в праздничный период.

Также хакеры ГУР атаковали цифровые ресурсы смарт-терминалов "Евотор", в том числе мобильное приложение, кассовую платежную систему, вебсайт, личный кабинет пользователя и единую систему цифровой маркировки товаров "Честный знак".

Напомним, ГУР и ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский штаб вместе с оккупантами.

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