У Варшаві поляк жорстоко побив українку: вдарив кулаком в обличчя і копнув в спину (відео)

Чоловік ударив дівчину в спину так сильно, що з неї злетіло взуття.

У центрі Варшави поляк жорстоко побив українку на паркінгу через конфлікт за місце для паркування.

Про це розповідають Gazeta Wyborcza та Іn Poland.

Анна – родом з України і з 2018 року живе в Польщі. У Варшаві вона вступила до університету, познайомилася з хлопцем і працює продавчинею в магазині. У неділю, 29 грудня, вона вийшла на прогулянку Королівським трактом. Вона зупинилася біля парковки і у цей час говорила зі своїм хлопцем телефоном.

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Українка не помітила, що позаду неї був автомобіль, який намагався в'їхати на паркувальне місце. Водій не посигналив, а в'їхав у Анну.

"Він відразу почав кричати на мене, ображав і сказав: "Ти, їб… українко, забирайся звідси, повертайся до Росії". Потім вдарив мене в обличчя", – розповідає українка.

Анна намагалася захиститися, застосувавши газовий балончик. Проте це лише розлютило чоловіка. Поляк так сильно вдарив українку ногою в спину, що вона впала на землю і з неї злетіло взуття.

Її хлопець, який прибіг на місце події, спробував зупинити агресора, але бійка продовжилася. За словами Анни, їм довелося ще раз застосувати газовий балончик проти нападника.

Українка стверджує, що польська поліція не хотіла реагувати на інцидент, називаючи ситуацію "звичайним конфліктом на паркінгу".

"Я почула: "Це конфлікт на паркінгу, такі речі трапляються". Але для мене це було принизливо та боляче", – зазначає вона.

Крім того поліція лякала українку, що винною у конфлікті визнають її, бо вона першою застосувала балончик.

"Вони сказали, що у мене будуть проблеми, тому що я використовував газ. І він також може доповісти на мене. Але я використовувала газ у страху та стресі, я думала лише про те, як захиститися", – каже Анна.

Наразі поліція Варшави все ж відкрила розслідування цього інциденту і обіцяє вжити необхідних заходів.

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