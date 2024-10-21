РФ может готовить новое наступление: майор ВСУ указал направление

По мнению эксперта, РФ готовит новое наступление на Запорожье.

Российские оккупанты могут готовиться к новому наступлению в Запорожской области.

Такое мнение высказал майор ВСУ Валерий Прозапас, передает "Киев 24".

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Он предположил, что после продвижения в Донецком направлении россияне будут пытаться более интенсивно атаковать в Запорожской области.

"Теперь с юга и с юго-востока они будут пытаться пойти в областной центр (Запорожье – ред.)", – говорит Прозапас.

По его мнению, в ближайшее время именно это направление может стать одним из самых горячих на фронте.

"Помним, что Путин внес Запорожье в конституцию РФ, где оно значится как российское. Конечно, нам нужно уделять Запорожью максимальное внимание", — подытожил военный.

Ранее глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал, действительно ли следует готовиться к масштабному наступлению россиян на Запорожском направлении.

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