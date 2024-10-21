Львовское дерби: "Карпаты" обыграли "Рух" в матче УПЛ (видео)

"Карпаты" одолели "Рух" в заключительном матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол во львовском дерби был забит на 43-й минуте – бразильский легионер "львов" Жан Педросо ударом головой замкнул подачу Дениса Мирошниченко со штрафного.

Обзор матча "Рух" – "Карпаты"

Будет добавлен в скором времени.

После этого поражения "Рух" с 13 очками остался на седьмом месте в УПЛ. "Карпаты" (12 баллов) поднялись на восьмую позицию.

В следующем туре "Рух" 25 октября примет "Черноморец", а "Карпаты" днем позже дома сыграют против "Оболони".

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