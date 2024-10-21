Військовий квест від 3-ї штурмової: як цивільні випробовували себе в справжніх бойових місіях

Справжні бойові місії, життя в окопах та надання першої медичної допомоги. Майже три десятки охочих зібралося аби пройти військову гру-квест від 3-ї штурмової бригади. Загалом три дні вишколу під керівництвом інструкторів, бійців з реальним бойовим досвідом і суцільна практика, програма якої адаптована не тільки для військових, а і цивільних.

Тож як усе відбувалося, і які випробування довелось долати учасникам — фінальний день вишколу бачила кореспондентка ТСН Аліна Лісова.

В окопах, зі зброєю і уявними потерпілими. Вони штурмували, виживали і рятували своїх. Три дні і майже три десятки добровольців, які виконували справжні бойові місії — відпрацьовували оборону, були розвідниками та готували пастки для уявного ворога.

“Цей кемп як для військових так і для цивільних, людей які хочуть себе спробувати у військовій справі, так і для військових, які хочуть відчути для себе нові емоції. Тобто отримати певний досвід від наших інструкторів, оскільки вони є бійцями бригади і мають великий бойовий шлях — є чим поділитися”, — каже організатор буткемпу, старший сержант 3-ї ОШБР “Роджер”.

Військовий квест від 3-ї штурмової / Скриншот із сюжету ТСН

Недільний і разом з тим фінальний ранок вишколу в учасників Буткемпу від 3-ї штурмової починається зі зборів. Сьогодні всі учасники, а їх 27, мають освоїти основи тактичної медицини, методи евакуації, стрільби і під пильним наглядом інструкторів відпрацювати все на практиці.

З чого складається аптечка, що таке тампонування і як правильно накладати турнікет — це всі дізнаються майже відразу. У клубках диму і коли вибухає усе довкола, учасники вишколу намагаються якомога швидше зробити усі маніпуляції правильно.

Спецефекти довкола лише підсилюються. Однак інструктор поблажок не дає. Натомість за кожну неправильну відповідь колективне покарання.

“Потрібно, щоб цивільне населення знало б хоча б елементарні речі, що таке турнікет і як його застосовувати, ми живемо в період війни і ніхто не знає, де воно знадобиться”, — каже військовослужбовець “Док”.

Військовослужбовець на псевдо “Док” за плечима має 12 років досвіду. Свої навички з медицини постійно вдосконалює. Каже, лише за три дні навчити всього з такмеду неможливо, однак розповідає, намагався поділитися найнеобхіднішим.

“Ми намагаємось донести перші ази, тобто надання першої невідкладної допомоги в тій чи іншій обстановці”, — каже військовий.

Військовий квест від 3-ї штурмової / Скриншот із сюжету ТСН

“Ми проходили алгоритм “Марч”. Він спрямований на те, щоб надавати першу мед доп бійцям в бойових умовах. Тільки що ми, власне, відпрацьовували цей алгоритм із застосуванням піротехніки. Словом дуже цікаво, дуже адреналіново”, — розповідає учасник.

Своїми емоціями ділиться учасник вишколу Єгор. Він навчається на 5-му курсі університету. Каже, на подібний тренінг приходить не вперше. Однак назофарингеальну трубку уявному пораненому бійцю сьогодні встановлював вперше.

“На жаль, будь-яке місце в Україні є потенційно небезпечним, і ніколи не знаєш, коли той чи інший скіл може тобі знадобитись. Власне, про тактичну підготовку я задумався тому що згодом планую долучитися до Сил оборони і хочу отримати потрібні мені навички від людей, які мають відповідний досвід”, — каже Єгор.

Ще більше диму, вибухів довкола і уявних трьохсотих, яких слід евакуювати спід залпу ворожого вогню — це вже наступна бойова місія учасників Буткемпу.

Нести пораненого до безпечного місця допомагає і Анастасія. Маркетологиня за освітою, вона тільки вдруге на подібному вишколі.

“Вирішила піти, тому що планую мобілізуватися”, — каже вона.

Дівчина зізнається, іноді буває складно фізично. Однак попри це, справу полишати не збирається.

“Складно було, ми ночували в лісі дві доби, було дуже холодно і неможливо було спати. І от уже третій день, тому я трошки підтормажую. Мені здається, це дуже важливо. Я думаю, ми тут і 10 відсотків не відчуваємо того, що бійці на передовій. Це дуже важливо — розуміти, в яких важких умовах вони перебувають, тому я рекомендую всім спробувати себе на таких кемпах”, — каже Анастасія.

Військовий квест від 3-ї штурмової / Скриншот із сюжету ТСН

Боєць на позивний “Студент” — один з інструкторів Буткемпу. Він боронив Київщину, брав участь у боях за Кліщіївку та Бахмут. В останньому отримав поранення і тепер, каже, на полі бою не такий ефективний, тож нині навчає інших.

“Одна група в нас займалася розвідкою і штурмовими діями, інша група — це оборона і інженерка. Моя задача була правильно вибудувати оборону, побудувати оборонні споруди, замінувати усі шляхи підходу, намалювати разом з ними карту мінних полів і правильно розставити вогневі точки”, — розповідає “Студент”.

Каже, таку квест-гру за сценарієм справжніх бойових дій інструктори-бійці 3-ї штурмової організовують уже втретє. І кожного разу головна задача — передати основний військовий досвід і в умовах гри перевірити, на що здатен кожен.

Тож і цього разу чергова навчальна група оборону українських позицій успішно втримала, так само успішно ліквідувала і ворога.

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