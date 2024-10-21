22 жовтня — яке церковне свято, чому не варто далеко їхати

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 22 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Аверкій, ймовірно, походив з Антіохії або іншого міста, що входило до складу Римської імперії. Після Великоднього та апостольського періоду, Аверкій активно проповідував християнство в різних регіонах, зокрема в Малій Азії.

Він став єпископом Єраполя (сучасна Туреччина), де продовжував свою проповідницьку діяльність, сприяючи поширенню віри серед язичників. Вважається, що Аверкій вчиняв дива, зціляючи хворих і воскрешаючи мертвих, що послужило підтвердженням його святості і божественної місії. Як багато святих того часу, Аверкій зазнавав переслідувань за свою віру, проте залишався вірним Христу до кінця свого життя.

Прикмети 22 жовтня

Народні прикмети 22 жовтня / Фото: Unsplash

Ясна і сонячна погода — скоро прийдуть морози.

Туманний день — до теплої погоди.

Південний вітер — до снігу.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється займатися важкою фізичною працею, тому що притягнете до себе нещастя і біди. Також не слід вирушати в далеку подорож, інакше дорога додому займе набагато більше часу, ніж ви сподіваєтесь.

Що можна робити завтра

Незаміжні дівчата, щоб зустріти свого нареченого, проводили один цікавий ритуал. Рано-вранці вони йшли до березового лісу, шукали листок, вкритий інеєм, а потім придивлялися в нього, наче в дзеркало. Вони вірили, що тоді цілий рік будуть красивими і зможуть знайти судженого.

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