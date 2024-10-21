22 октября — какой церковный праздник, почему не стоит далеко ехать

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 22 октября, в православном календаре день памяти святого равноапостольного Аверкия, епископа Ерапольского. Аверкий, вероятно, происходил из Антиохии или другого города, входившего в состав Римской империи. После Пасхального и апостольского периода Аверкий активно проповедовал христианство в разных регионах, в частности в Малой Азии.

Он стал епископом Иераполя (современная Турция), где продолжал свою проповедническую деятельность, способствуя распространению веры среди язычников. Считается, что Аверкий совершал чудеса, исцеляя больных и воскрешая мертвых, что послужило подтверждением его святости и божественной миссии. Как многие святые того времени, Аверкий подвергался преследованиям за свою веру, однако оставался верен Христу до конца своей жизни.

Приметы 22 октября

Народные приметы 22 октября / Фото: Unsplash

Ясная и солнечная погода – скоро придут морозы.

Туманный день — к тепло погоде.

Южный ветер – к снегу.

Что завтра нельзя делать

В этот день запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, потому что привлечете к себе несчастья и беды. Также не следует отправляться в далекое путешествие, иначе дорога домой займет гораздо больше времени, чем вы ожидаете.

Что можно делать завтра

Незамужние девушки, чтобы встретить своего жениха, проводили один интересный ритуал. Ранним утром они шли в березовый лес, искали листок, покрытый инеем, а потом присматривались к нему, как в зеркало. Они верили, что тогда целый год будут красивы и смогут найти суженого.

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