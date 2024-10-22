У Тульській області РФ безпілотники атакували два спиртзаводи.

У росіян була тривожна ніч.

У Тульській області Росії БПЛА атакували два спиртзаводи.

Про це інформують рос"ЗМІ"..

За даними губернатора Дмитра Міляєва, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у селищі Лужківський, постраждалих нібито немає.

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Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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