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У Тульській області РФ безпілотники атакували два спиртзаводи.

У Тульській області РФ безпілотники атакували два спиртзаводи.

На спиртзаводах спалахнули пожежі / Фото: pixabay.com

У росіян була тривожна ніч.

У Тульській області Росії БПЛА атакували два спиртзаводи.

Про це інформують рос"ЗМІ".. 

За даними губернатора Дмитра Міляєва, постраждали приміщення Єфремівського спиртзаводу та спиртзаводу у селищі Лужківський, постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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