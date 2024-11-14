Курс валют на 15 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к доллару, евро и злотому.
Национальный банк установил официальный курс валют на пятницу, 15 ноября. Валюта сильно упала в цене.
Об этом стало известно с официального сайта НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,24 (-10 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,94 (-48 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,01 (-11 коп.)
Как сообщалось, стало известно, какой размер наибольшей пенсии в Украине – это 390 тыс. 184 грн в месяц. Кроме того, 4900 украинцев получают пенсии более 50 тыс. грн.
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