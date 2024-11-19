У total black луку: стильна королева Летиція відвідала церемонію у Мадриді

Король та королева Іспанії були присутні на 41-й церемонії вручення журналістської премії "Francisco Cerecedo" у готелі Ritz у Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI головували на врученні премії Франсіско Сереседо в галузі журналістики, яка цього року відзначає видатні досягнення та журналістську практику Карлоса Франганільо.

Королева обрала для виходу у світ образ у стилі total black, що складається з приталеного жакета з атласними лацканами та штанів у стилі палацо від Mango. Під жакетом Летиція носила чорний топ.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Обріз Її Величність завершила туфлями-човниками Massimo Duti та чорним шкіряним клатчем Carolina Herrera. У неї був вечірній макіяж, гарне укладання, золоті сережки-кільця у вухах та каблучка Coreterno на вказівному пальці.

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Король Філіп VI був у чорному костюмі у смужку, білій сорочці та з блакитною краваткою у дрібний принт.

Нагадаємо, що завтра королева Летиція головуватиме на церемонії вручення нагород Мадридської асоціації преси, де з'явиться вже без чоловіка.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Раніше королева з'явилася на заході у палаці і ми розглядали її образ у чорній трикотажній сукні. Летиція продовжує носити чорний одяг, показуючи, що сумує за жертвами повені в Іспанії.

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