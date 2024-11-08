Її хвалять і нею захоплюються: королева Летиція продовжує допомагати постраждалим від повені в Іспанії

Королева Летиція вперше з'явилася на публіці після того, як їх із королем Філіпом VI закидали брудом недалеко від Валенсії розлючені раптовою повінню іспанці.

Королева Летиція вирішила призупинити свої звичайні зобов'язання, щоб зосередитися на допомозі тим, хто найбільше потребує цього після жахливої трагедії у Валенсії.

Нещодавно ми розповідали, що монарша пара відвідала Пайпорту, один з районів, що найбільше постраждали від сильних повеней. Проте їхній візит виявився зовсім не таким, як вони сподівалися.

Деякі з постраждалих влаштували акцію протесту, обливаючи їх брудом та жадали від уряду більшої допомоги, демонструючи це королю і королеві під час візиту. Незважаючи на протести, Летиція і Філіп залишилися і не поїхали одразу, щоб вислухати постраждалих людей і спробувати їм допомогти.

Королева Летиція надавала підтримку людям у Пайпорту — регіоні, який постраждав від повені / Фото: Getty Images

Тепер стало відомо, що королева Летиція зустрілася у палаці Сарсуела з представниками кількох організацій, які докладають усіх зусиль для надання допомоги жертвам повені. Знімками цієї зустрічі іспанці поділилися в Instagram. Королева зосередила свої зусилля на людях, які втратили близьких чи житло, і тому зустрілася з асоціаціями, діяльність яких спрямована на покращення добробуту постраждалих.

Серед присутніх організацій були Червоний Хрест, Іспанська асоціація боротьби з раком, Іспанська федерація рідкісних захворювань, психічного здоров'я та Іспанський комітет представників людей з обмеженими можливостями.

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На зустрічі королева з'явилася в стриманому чорному штанному костюмі в тонку смужку і білому топі, на її обличчі було мінімум макіяжу, волосся розпущене, а на пальці була її улюблена каблучка Coreterno.

Примітно, у коментарях під постом королівське подружжя хвалять. Люди пишуть, що було б чудово, якби у Летиції та Філіпа було більше влади, відверто критикують іспанських політиків і дякують Летиції за її чітку і тверду позицію.

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