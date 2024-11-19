Контейнери будуть, як нові: що додати у воду для миття, щоб відбілити пластик

Як за допомогою підручних засобів повернути пластиковим контейнерам первозданну чистоту.
З часом контейнери для їжі втрачають свій презентабельний вигляд, пластик стає сірим чи жовтим, на ньому з’являються плями. Однак кмітливі господині вже придумали купу способів, які допоможуть легко впоратися з проблемою та повернути пластиковим контейнерам чистоту й первозданний білий колір.
Як відмити контейнери для їжі, щоб були, неначе нові
- Сода й відбілювач. Для мийного засобу треба взяти літр води, склянку білизни та 2 столові ложки соди. Все ретельно змішайте в тазику й помийте контейнери в цьому розчині жорсткою губкою. Мийте, доки пластик знову не стане білим. Обов’язково використовуйте гумові рукавички й уникайте потрапляння розчину в очі.
- Оцет. Такий спосіб відбілювання пластику повністю екологічний, але не менш ефективний, ніж перший. Він чудово підійде, щоб помити заплямовані контейнери для їжі. Налийте в тазик літр теплої води і пляшку звичайного оцту, добре розмішайте розчин. Занурте в рідину контейнери, переконайтеся, що вода їх повністю покрила, і залиште на ніч. Зранку вимийте контейнери гелем для посуду, вони сяятимуть чистотою, неначе нові.
- Дезінфекційний засіб для рук. Для відновлення первозданної білизни пластикових контейнерів чудово підійде санітайзер. Обприскайте поверхню ємності дезінфікуючим засобом і залиште на годину. Після того, як рідина відпрацює, помийте контейнер як зазвичай. Після такої обробки всі плями з пластику зникнуть, як і не було.
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