Контейнери будуть, як нові: що додати у воду для миття, щоб відбілити пластик

З часом контейнери для їжі втрачають свій презентабельний вигляд, пластик стає сірим чи жовтим, на ньому з’являються плями. Однак кмітливі господині вже придумали купу способів, які допоможуть легко впоратися з проблемою та повернути пластиковим контейнерам чистоту й первозданний білий колір.

Як відмити контейнери для їжі, щоб були, неначе нові

Сода й відбілювач. Для мийного засобу треба взяти літр води, склянку білизни та 2 столові ложки соди. Все ретельно змішайте в тазику й помийте контейнери в цьому розчині жорсткою губкою. Мийте, доки пластик знову не стане білим. Обов’язково використовуйте гумові рукавички й уникайте потрапляння розчину в очі. Оцет. Такий спосіб відбілювання пластику повністю екологічний, але не менш ефективний, ніж перший. Він чудово підійде, щоб помити заплямовані контейнери для їжі. Налийте в тазик літр теплої води і пляшку звичайного оцту, добре розмішайте розчин. Занурте в рідину контейнери, переконайтеся, що вода їх повністю покрила, і залиште на ніч. Зранку вимийте контейнери гелем для посуду, вони сяятимуть чистотою, неначе нові. Дезінфекційний засіб для рук. Для відновлення первозданної білизни пластикових контейнерів чудово підійде санітайзер. Обприскайте поверхню ємності дезінфікуючим засобом і залиште на годину. Після того, як рідина відпрацює, помийте контейнер як зазвичай. Після такої обробки всі плями з пластику зникнуть, як і не було.

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