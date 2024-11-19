Російський командир збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом – ГУР

Командир дивізії вигадав бої на околиці Ямполівки та прорив до Торського.

Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Про це повідомили в ГУР Міноборони України.

За даними розвідки, напередодні командир російської 67-ї мотострілецької дивізії доповідав командувачу 25-ї армії Московського воєнного округу, генерал-майору Юсупову про начебто успіхи під Лиманом.

"Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострєлків збрехав генералу юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності", – йдеться в заяві ГУР.

Там зауважили, що брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті військовому керівництву – характерне і поширене на усіх ланках управління російськими силами явище.

До слова, напередодні ГУР перехопило розмову російських окупантів, у якій командир наказав здійснити воєнний злочин – розстріляти полоненого.

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