В Одесі знешкодили агентурну групу ФСБ, що планувала серію терактів

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували агентурну групу ФСБ в Одесі, до якої входили троє місцевих жителів. Зловмисники планували вибухи та підпали в різних регіонах України, зокрема найближчим часом готували підрив саморобного вибухового пристрою з численними жертвами на півдні країни.

Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Фігуранти вже вчинили один підрив у Києві. У листопаді цього року 17-річний учасник групи заклав вибухівку поблизу будівлі одного з державних органів. Пристрій, начинений цвяхами та шурупами, був дистанційно активований. Після теракту СБУ задокументувала дії підривника, що дозволило встановити маршрути пересування та викрити мережу спільників. Згодом юнака затримали в Одесі, коли він придбав компоненти для нової вибухівки.

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Разом з ним було затримано двох одеситів віком 15 і 20 років, які підпалювали відділення "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві. Усі троє підозрюваних діяли за вказівкою російського куратора, з яким контактували через Telegram-канали, що пропонують "легкий заробіток". За його інструкціями вони розробляли плани терактів і виготовляли вибухові пристрої.

Частини вибухового пристрою

Затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двоє учасників перебувають під вартою, а щодо неповнолітнього вирішується питання притягнення до відповідальності.

Спецоперацію провела СБУ у місті Києві та Київській області разом з Нацполіцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що днями у Харкові нейтралізували агентурно-бойову групу ГРУ, яка вчиняла теракти у прифронтовому місті та шпигувала за підрозділами Сил оборони України.

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