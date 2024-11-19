У бікіні та з аквалангом під водою: дівчина Леонардо Ді Капріо на відпочинку

Модель вирушила на пляжний відпочинок, але, як завжди, розташування не розкрила.

26-річна італійська модель Вітторія Черетті полетіла на відпочинок у таємне місце, яке вона традиційно не називає. Судячи з фото в її Instagram, це якийсь пляжний курорт.

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Вона засмагає, хизується фігурою в різних бікіні і плаває в гідрокостюмі та з аквалангом.

instagram.com/vittoria

instagram.com/vittoria

Мабуть, модель захопилася дайвінгом, адже вже раніше показувала, як плавала зі скатами.

З ким проводить відпустку, Вітторія також не повідомила.

instagram.com/vittoria

До речі, Вітторія – успішна модель, що дебютувала на подіумі у 14 років, часто знімається у фотосесіях для глянцю та в рекламах відомих брендів, бере участь у благодійних ініціативах та екологічних проектах. Про її роман із відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

Нагадаємо, раніше дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла в світ. Вітторія відвідала якусь вечірку і похизувалася своїм образом у чорній вінтажній мінісукні від Gucci.

instagram.com/vittoria

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