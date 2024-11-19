"Безпечна область, безпечне місто, безпечна громада": Зеленський представивив нову програму

Йдеться про присутність поліцейських у школах, наявність металошукачів у публічних місцях, облаштування якісних укриттів тощо.

Міністерство внутрішніх справ України у взаємодії з іншими інституціями впроваджує нову систему на загальнодержавному рівні – "Безпечна область, безпечне місто, безпечна громада". Результатом має стати відповідний рівень захищеності в публічному просторі в Україні.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"Максимальний пріоритет – безпека в навчальних закладах, передусім в школах по всій країні без виключення", – сказав президент.

За його словами, в школи має обов’язково знаходитися поліцейський. Також обов’язково поліцейський має бути в кожній громаді.

"Люди мають бачити і знати, хто гарантує їм та їхнім дітям безпеку", – зазначив він.

Окремо Глава держави наполягає на необхідності встановлення рамок металошукачів в усіх публічних просторах та освітніх закладах.

"Урядовці, обласна влада, місцеве самоврядування, ви повинні представити чіткі строки реалізації цього проєкті заради безпеки всіх наших дітей", – наголосив президент.

Також безпека передбачає облаштування достатньої кількості якісних укриттів – реконструкція старих та будівництво нових, повідомив президент.

Раніше Зеленський заявив, що Сили оборони готують операції як на тимчасово окупованій території України, так і в Росії проти воєнних об’єктів. Крім того, окремі заходи будуть спрямовані на суттєве збільшення технологічності ЗСУ.

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