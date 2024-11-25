Окупанти пришвидшили просування на фронті: аналітики назвали варіанти дій РФ

Російські загарбники останнім часом просуваються значно швидше, ніж за весь минулий рік. Окупанти не залишають намірів захопити всю Донецьку область.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Нещодавні підтверджені перемоги російських військ під Вугледаром та Великою Новосілкою свідчать про те, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Лінія фронту в Донецькій області стає все більш мінливою, оскільки останнім часом російські війська просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наводять кілька варіантів дій, які російське командування може розглядати з огляду на нещодавнє просування своїх військ.

Схоже, що російське військове командування одночасно намагається оточити Велику Новосілку. Війська РФ також здійснюють допоміжні операції з метою покращення геометрії поля бою на півдні Донецької області та зменшення загроз для своїх флангів.

За одним із варіантів, російські війська наступатимуть на південний захід, схід і північний схід від Великої Новосілки для оточення населеного пункту з флангів, оминаючи територію безпосередньо на південь від Великої Новосілки.

Інший варіант - російські війська просуваються до Андріївки (вздовж траси Н15 і на захід від Курахового) з півдня на підтримку своїх зусиль, спрямованих на те, щоб закрити українські "кишені" біля Курахового і вирівняти лінію фронту.

Війська РФ також можуть просуваються на захід і південний захід від Селидового вздовж лінії Пустинка-Сонцівка в напрямку Андріївки, щоб розгромити український осередок на північ від Курахового і створити загрозу українським шляхам відходу.

Аналітики зазначають, що пріоритетним завданням російського командування в Донецькій області до кінця 2024 року було захоплення Покровська. Від цієї мети російське командування тимчасово відмовилося після жорсткого українського опору на околицях Покровська.

Поки незрозуміло, наскільки російське командування підготувалося до використання можливостей на цій ділянці фронту, і який опір чинитимуть українські війська при просуванні російських сил.

Аналітики припускають, що російське військове командування, ймовірно, планує просунутися до південно-східної частини Дніпропетровської області на підтримку давньої мети Росії - захопити всю Донецьку область.

Захоплення всієї Донецької області, дуже ймовірно, передбачає наземні операції на півдні та сході Дніпропетровської області для перекриття українських наземних ліній зв'язку, які підтримують українські позиції в Донецькій області, і оточення цих українських позицій.

"Російське військове командування, схоже, планує більш складні операції, але російські війська ще не змогли відновити оперативний маневр на полі бою і натомість все ще покладаються на свою здатність виявляти і використовувати вразливі місця в українській лінії оборони для поступового тактичного просування вперед", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, командувача угрупованням російських військ "Південь", яке воює в Україні, генерал-полковника Геннадія Анашкіна зняли з посади. На Сіверському напрямку, за який відповідав російський генерал, окупанти за останні місяці так і не просунулися вперед, всупереч повідомленням про успіхи.

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