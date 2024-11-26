Вони покращать ваше здоров'я: лікар назвав 5 продуктів, які потрібно їсти тим, кому за 50

Ми знаємо, що продукти, багаті на клітковину і білок, з великою кількістю вітамінів, особливо важливі, але на яких саме продуктах слід зосередитися насамперед.

Харчуватися правильно і стежити за своїм раціоном важливо у будь-якому віці, але коли ми досягаємо 50 років, нам варто звернути на наше меню особливу увагу. Woman&Home рекомендує звернути увагу на рекомендації лікаря Гіларі Джонса, який назвав п'ять продуктів, які всім, кому за 50 «і старші», слід включати до свого раціону, щоб запобігти таким станам, як серцево-судинні захворювання, остеопороз, деякі види раку та зниження когнітивних здібностей. Ось ці продукти.

Яйця. Вони багаті на білок і вітамін B для підтримки м'язової маси.

Вони багаті на білок і вітамін B для підтримки м'язової маси. Помідори . Містять лікопін, антиоксидант, дуже потужний і вважається корисним для профілактики раку простати.

. Містять лікопін, антиоксидант, дуже потужний і вважається корисним для профілактики раку простати. Квасоля. Вона багата на клітковину, корисна для профілактики серцево-судинних захворювань.

Вона багата на клітковину, корисна для профілактики серцево-судинних захворювань. Капуста. Багата на вітамін K, запобігає остеопорозу.

Багата на вітамін K, запобігає остеопорозу. Жирна риба. Необхідна для збагачення організму омега-3, щоб зупинити зниження когнітивних здібностей.

Жінкам особливо потрібно звернути увагу на продукти, багаті на білок і вітамін K, оскільки ми втрачаємо захисні ефекти естрогену в період менопаузи. Поряд із регулярними силовими тренуваннями ці два продукти можуть допомогти запобігти втраті м'язової та кісткової маси.

Також на вашому столі може стояти келих червоного вина. Хоча алкоголь у вині швидко зводить нанівець всі корисні для здоров'я властивості, лікар стверджує, що червоне вино містить сполуку під назвою ресвератрол, яку ми бачимо в шкірці червоного винограду, арахісі та чорниці.

Ресвератрол, чистий — не в червоному вині, випробовується як потенційний профілактичний засіб для людей із ризиком раку кишківника, — каже Джонс. Він проходить через шлунок у товсту кишку, не піддаючись змінам в організмі, і як показали дослідження, він пригнічує зростання ракових клітин.

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