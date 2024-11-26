День ангела 26 листопада: кого та як вітати з іменинами

26 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 26 листопада

26 листопада 2024 року привітайте з іменинами Василя, Георгія, Данила, Івана, Іллю, Михайла, Назара, Миколу, Петра, Якова.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві добродушний і спокійний. В дорослому віці стає красномовним, виділяєть з натовпу, людина слова.

Георгій — давньогрецьке походження, перекладається як "землероб". В дитинстві принциповий, емоційний. В дорослому віці стає працьовитим, доброзичливим.

Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "Бог мій суддя". В дитинстві чесний і справедливий. В дорослому віці стає старанним, серйозним.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві непосидючий і енергійний. В дорослому віці стає вольовим, але часто робить необдумані вчинки.

Ілля — давньоєврейське походження, перекладається як "сила Божа". В дитинстві слухняний і непосидючий. В дорослому віці стає сміливим, цілеспрямованим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться як "хто як Бог". В дитинстві стриманий, не вередує. В дорослому віці стає активним, ніколи не здається.

Назар — давньоєврейське ім'я, означає "присвятив себе Богові". В дитинстві галасливий, активний. В дорослому віці стає волелюбним, добропорядним.

Микола — давньогрецьке походження, перекладається як "переможець народів". В дитинстві справедливий, рухливий. В дорослому віці стає чарівним, товариським.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві любить фантазувати, недовірливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, завжди довіряє своїй інтуїції.

Яків — давньоєврейське ім'я, означає "другий за народженням". В дитинстві добрий і непосидючий. В дорослому віці стає делікатним, яскравим, комунікабельним.

День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 26 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, направляє на правильний шлях і надихає на добрі справи. Нехай у твоєму житті буде більше світла, радості та щирих усмішок!

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Сьогодні – твій особливий день, День ангела, коли всі добрі сили світу зосереджені на тобі. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи від усього лихого, а твоє серце було наповнене любов’ю, вірою і теплом.

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У цей святковий день хочу побажати тобі, щоб твій ангел-хранитель завжди був твоїм вірним другом і захисником. Нехай твоє життя буде сповнене радості, достатку, міцного здоров’я та безмежного щастя. Будь завжди під його крилами!

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Нехай у цей День ангела твій небесний покровитель дарує тобі впевненість, силу і натхнення. Бажаю, щоб всі твої мрії здійснювалися, а в серці завжди жила гармонія та любов.

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Нехай світло твого ангела-охоронця завжди веде тебе дорогою добра, любові та віри. Бажаю, щоб цей день був початком нових звершень і приніс багато радісних моментів. Будь щасливим/щасливою під його захистом!

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