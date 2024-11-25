26 листопада — яке церковне свято, чого слід уникати цього дня, щоб не було проблем в родині

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 26 листопада, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Аліпія стовпника. Святий преподобний Аліпій Стовпник (VI ст.) є одним із найшанованіших православних подвижників, який здобув велику славу завдяки своєму суворому аскетичному життю. Він народився приблизно 515 року в місті Адріанополь у Пафлагонії (сучасна Туреччина). Уже з раннього дитинства Аліпій виявляв схильність до духовного життя і прагнув служити Богу.

Аліпій рано залишив батьківський дім, присвятивши себе служінню Богу. Він вступив до числа духовенства та отримав духовну освіту. Натхненний прикладом інших подвижників, він вирішив стати стовпником, обравши сувору форму аскетизму. Аліпій побудував стовп, на якому проводив решту свого життя в молитві, пості та духовному спогляданні. Він стояв на ньому навіть за несприятливих погодних умов, демонструючи твердість у вірі.

Навколо місця його подвигів утворилися громади. Під його керівництвом збудовано два монастирі: чоловічий та жіночий. Він опікувався своїми духовними чадами, даючи настанови та керуючи їхнім духовним життям. Аліпій став духовним авторитетом для багатьох людей, які приходили до нього за порадою та молитовною підтримкою. Його проповіді та приклад життя надихали багатьох на аскетизм і відданість Богу. Преподобний Аліпій відійшов до Господа у віці приблизно 100 років. Його життя стало символом безперервної молитви, терпіння та самозречення. Після смерті він був канонізований і залишається одним із найшанованіших святих у православній традиції.

Прикмети 26 листопада

Народні прикмети 26 листопада / Фото: Unsplash

Вранці півні голосно кричать - до потепління.

Якщо випало багато снігу, то до весняного Юрія буде багато трави.

Північний вітер - до сильних морозів.

Що завтра не можна робити

Не можна агресивно ставитися до домашніх тварин, інакше отримаєте проблеми зі здоров'ям. Також забороняється вживати в їжу кислі продукти, в родині будуть проблеми та нещастя.

Що можна робити завтра

Дуже важливо цього дня віддати всі свої борги, тоді гроші в ваше життя потечуть рікою. Обов'язково помоліться святому, щоб він подарував вам спокійну дорогу, якщо вирушаєте у подорож.

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