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Як можна використовувати аспірин під час прання: три способи

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Як можна використовувати аспірин під час прання: три способи

Навіщо класти в барабан пральної машини аспірин / Фото: pixabay.com

Аспірин можна використовувати не лише як ліки. Він допоможе відбілити речі, вивести плями зі світлого одягу та навіть позбутися від накипу в барабані пральної машини. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Ці копійчані ліки можуть стати справжнім порятунком, якщо у вас немає під рукою спеціальних засобів для прання.

Аспірин бореться проти плям

Цей аптечний товар допоможе швидко та ефективно вивести плями зі світлих та білих речей. Для цього потрібно приготувати спеціальний розчин: у 5 літрах води розвести 6 таблеток аспірину. В отриманій рідині замочити весь брудний одяг на кілька годин. Потім не забудьте випрати речі звичайним способом.

Аспірином можна замінити відбілювач

Якщо ви хочете відбілити свої світлі речі до стану нових, кращого засобу, ніж аспірин, годі шукати.

Просто додайте кілька таблеток аспірину (попередньо подрібнених) до вашого прального порошку, засипте суміш у відсік пральної машини та виперіть одяг.

Аспірин очистить від накипу на барабані

Турбує накип на барабані пральної машини? Багато хто не хоче використовувати проти нього хімію. В цьому випадку допоможе популярний аптечний товар.

Потрібно взяти всього три таблетки аспірину, змішати їх з кондиціонером для прання, влити у спеціальний контейнер пральної машини, увімкнути режим "Холодне прання" без білизни у барабані.

Вже після першого разу ви побачите позитивний результат.

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