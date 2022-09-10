Найкращі сніданки на думку дієтологів: десять варіантів

Сніданок - це найважливіше приймання їжі, адже він дає людині заряд енергії на цілий день. Якщо ви любите снідати лише кавою та бутербродом, варто переглянути свої звички. Здоровий та корисний сніданок повинен містити поживні нутрієнти, які збагатять ваш організм енергією. Читайте в матеріалі ТСН.ua про десять варіантів найкращого сніданку.
Представники Асоціації дієтологів України розповіли "Українській правді" про смачний та корисний сніданок, а такод порадили десять рецептів страв, які можна приготувати на початок дня:
- Вівсянка - ця страва багата на різні поживні речовини. В ній, наприклад, містяться бета-глюкани. Це розчинні харчові волокна, які відрізняються особливою в'язкістю. Завдяки бета-глюканам людина довгий час відчуває насичення. Також вони допомагають знизити рівень холестерину. Овес, з якого готують вівсянку, багатий на омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти, калій та фолієву кислоту.
- Горіхова паста або горіхи - особливо важливі вони для тих, хто не їсть продукти тваринного походження. В них містяться магній, калій, білок, антиоксиданти та жири, які дуже потрібні для роботи серцево-судинної системи. Горіхову пасту взагалі можна назвати унікальним продуктом. Адже її можна намастити на тост або додати до йогурта, вівсянки, їсти зі свіжими фруктами.
- Яйця - це дуже популярний варіант сніданку, а ще вони корисні та смачні. Вживання яєць допомагає зменшити вагу тіла та кількість жиру в організмі.
- Ягоди - корисний сніданок може складатися зі свіжих або заморожених ягід. Вони відрізняються низькою енергетичною цінністю, однак містять необхідні організму антиоксиданти та мають високий вміст клітковини.
- Кава - завдяки кофеїну цей напій допомагає швидше прокинутися. Однак не варто пити на сніданок лише одну каву. Краще поєднувати її з іншими продуктами, які також можна назвати чудовими варіантами для початку дня. Кава також допомагає боротися з запальними процесами, адже в її складі містяться антиоксиданти.
- Насіння льону - до його складу входять омега-3 жирні кислоти, клітковина та білок. Чому це корисний сніданок? Тому що насіння льону допомагає знизити рівень холестерину в крові, покращити чутливість до інсуліну, знизити рівень цукру в крові та захистити від раку молочної залози. Насіння ви можете додати до вівсяної каші, йогурту, смузі.
- Чай - це може бути білий, чорний або зелений. Всі ці напої містять антиоксиданти. Хоча дієтологи впевнені, що корисний сніданок - це, все ж, зелений чай. Адже він додатково допомагає боротися із зайвою вагою. Чай також містить певну кількість кофеїну.
- Грецький йогурт - чудове джерело білків, а тому його дуже корисно їсти вранці. А ще в ньому міститься багато кальцію та пробіотики, які допомагають підтримувати імунну систему та здоров'я кишківника. Додайте у йогурт ягоди та фрукти - так ви отримаєте смачний та ще більш корисний сніданок.
- Банани - чудове доповнення до поживного сніданку. Адже вони містять стійкий крохмал, який допомагає надовго наситити організм. А ще банани - джерело калію, який допомагає підтримувати нормальний рівень артеріального тиску. Їх можна поєднувати з вівсянкою, горіхами та іншими кашами.
- Домашній сир - в ньому міститься багато білку, а тому він здатний так само ефективно, як і яйця, прогнати голод. А ще в домашньому сирі є кальцій, вітамін А та вітаміни групи В. Щоб отримати корисний сніданок, його можна їсти як окрему страву, або ж поєднувати з фруктами, овочами, зеленню тощо.