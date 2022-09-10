Найкращі сніданки на думку дієтологів: десять варіантів

Сніданок - це найважливіше приймання їжі, адже він дає людині заряд енергії на цілий день. Якщо ви любите снідати лише кавою та бутербродом, варто переглянути свої звички. Здоровий та корисний сніданок повинен містити поживні нутрієнти, які збагатять ваш організм енергією. Читайте в матеріалі ТСН.ua про десять варіантів найкращого сніданку.