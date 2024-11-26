У Тернополі втретє за ніч пролунав вибух — ЗМІ

У регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
У Тернополі в ніч проти 26 листопада втретє пролунав вибух.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Вибух пролунав приблизно о 3 годині ночі.
В свою чергу голова ОВА В'ячеслав Негода заявив, що в межах області працюють сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі в ніч проти 26 листопада пролунали вибухи, після чого у місті зникло електропостачання.
Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові в ніч проти 26 листопада пролунав вибух.
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