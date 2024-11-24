На Сумщині зафіксовано 69 вибухів

Перебувайте в укриттях.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 23 листопада 2024 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
- Миропільська громада: ворог бив з артилерії (25 вибухів), FPV-дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (24 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи)
- Білопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (7 вибухів).
- Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Великописарівська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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