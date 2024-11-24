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Росіяни знову атакують Україну дронами

Росіяни знову атакують Україну дронами

Іранські дрони-камікадзе продовжують атакувати Україну

Потурбуйтеся про себе.

Росіяни випустили низку безпілотників проти мирних українців. 

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні. 

Зокрема, група БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині - курс на Чернігівщину

Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини - курс західний. 

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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