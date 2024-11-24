Росіяни знову атакують Україну дронами

Потурбуйтеся про себе.
Росіяни випустили низку безпілотників проти мирних українців.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні.
Зокрема, група БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.
БпЛА на Полтавщині - курс на Чернігівщину
Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.
БпЛА на півдні Чернігівщини - курс західний.
Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".
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