Росіяни знову атакують Україну дронами

Потурбуйтеся про себе.

Росіяни випустили низку безпілотників проти мирних українців.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні.

Зокрема, група БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині - курс на Чернігівщину

Ворожі БпЛА на Сумщині - курс південно-західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини - курс західний.

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Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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